Ravensburg Vetter Pharma plant neuen Verwaltungsbau

Das Pharmaunternehmen Vetter hat den Grundstein zu einem neuen Verwaltungsbau in Ravensburg gelegt. In dem Millionen-Projekt sollen Arbeitsplätze für bis zu 1200 Mitarbeiter geschaffen werden.

Ravensburg (end) Es ist eine rasante Entwicklung, die das Pharmaunternehmen Vetter in den vergangenen Jahren gemacht hat und weiter macht. Kaum wird an einem der zuletzt gewachsenen Ravensburger Standorte eine Erweiterung feierlich eingeweiht, wird am nächsten Standort bereits der nächste Spatenstich oder, wie am Mittwoch, eine Grundsteinlegung gefeiert. Am Ravensburger Stammstandort in der Schützenstraße entsteht in den kommenden zwei Jahren ein achtgeschossiger Verwaltungsbau mit einer Nutzfläche von 25 000 Quadratmetern. „Das ist ein Meilenstein für uns, denn in der Unternehmensentwicklung stehen uns auch in Zukunft große Heraufforderungen bevor“, betonte Udo J. Vetter, Beiratsvorsitzender und Mitglied der Inhaberfamilie.

Wie bedeutend das neue Gebäude als Teil der rund 300 Millionen Euro teuren Investitionen an den Standorten Schützenstraße, Erlen und Mariatal sein wird, zeigt der Blick auf die Mitarbeiterzahlen. Derzeit beschäftigt Vetter rund 4300 Mitarbeiter, davon 3800 in Ravensburg. Das Unternehmen, das sich insbesondere bei der keimfreien Abfüllung und Verpackung von Spritzen und Injektionssystemen am Weltmarkt etabliert hat, hat in den vergangenen Jahren vorrangig in Fertigung und Produktion investiert. Entsprechend wichtig war für Vetter, auch die Verwaltung und Projektierung auszubauen. „Wir gehen von 1000 bis 1200 Mitarbeitern aus, die im neuen Gebäude tätig sein werden“, erklärte Geschäftsführer Thomas Otto.

Das Projekt ist durch einen Grundstückstausch mit der EnBW-Tochter Netze BW möglich geworden, die im besagten Bereich der Schützen- und Ulmerstraße neben einem Umspannwerk einen Logistikstützpunkt betrieb und in den Gewerbepark der einstigen Papierfabrik Baienfurt umzieht. Auf dem freigewordenen Gelände können bis zu 700 Parkplätze entstehen. Ohne dieses Angebot für die bisherigen und künftigen Mitarbeiter wäre in der Ravensburger Nordstadt eine derartige Investition kaum möglich gewesen.

Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp lobte bei der Grundsteinlegung die gute Zusammenarbeit mit Vetter, dem mit Abstand größten Arbeitgeber der Stadt. „Diese Investitionen sind ein sehr gutes Zeichen für unsere Stadt“, sagte Rapp, betonte aber gleichzeitig die kommunalen Herausforderungen. „Wir müssen uns darum kümmern, dass die für diese Arbeitsplätze zuziehenden Menschen auch bezahlbaren Wohnraum finden und ihre Familien in unserer Stadt integriert werden können.“