Der maßgebliche aktuelle Künstler des Progressive Rock macht im Februar 2018 Station auf seiner "To The Bone"-Tour.

Der Multiinstrumentalist Steven Wilson macht mit seiner Band Station in Ravensburg: Am Dienstag, 13. Februar 2018 spielt er in der Oberschwabenhalle die Songs seines aktuellen Albums „To The Bone“.

Steven Wilson hat dem Progressive Rock in den vergangenen Jahren neue Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt. Mit „To The Bone“, seinem fünften Soloalbum, legt der Gründer der Band „Porcupine Tree“ nun recht eingängige Stücke vor. Er braut ein Gemisch aus treibenden Rock und geisterhaftem Electronica und erweist damit den Prog-Pop-Ikonen seiner Jugend seine Referenz. Wer an Platten wie Peter Gabriels „So“, Talk Talks „Colour Of Spring“ oder das elegische „Seeds Of Love“ von Tears For Fears denkt, liegt genau richtig. Musikalisch wie textlich behandelt das Album die Zeiten, in denen wir leben. Die Texte drehen sich um das Chaos unserer postfaktischen Ära und den schleichenden Selbsthass in der technologisierten Welt sowie um die präzisen Alltagsbeobachtungen bei religiösen Fundamentalisten aller Couleur – um dann wenigstens einen Schimmer Hoffnung zu geben.

Steven Wilson ist mit all seinen Projekten in vielen Genres aktiv und hat als Produzent so unterschiedliche Musiker wie Emerson Lake & Palmer, Opeth, Marillion, Anja Garbarek oder King Crimson auf die musikalische Spur gebracht. Da ist es kein Wunder, wenn er sich auch bei seinen eigenen Veröffentlichungen niemals Beschränkungen auferlegt.

Karten zum Preis von 44,70 Euro bis 66,55 Euro gibt es unter www.eventim.de.