vor 4 Stunden SK Ravensburg Rund 20 Beschäftigte nach Arbeitsunfall in Pharmabetrieb in Krankenhaus eingeliefert

Rund 20 Beschäftigte eines Pharmabetriebs in der Helmut-Vetter-Straße in Ravensburg mussten am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr nach einem Arbeitsunfall vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.