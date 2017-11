vor 2 Stunden Ulrike Bäuerlein Ravensburg Ravensburger Landtagsabgeordneter Schuler räumt Alkoholfahrt ein

Der Ravensburger CDU-Landtagsabgeordnete August Schuler (60) hat in einer am Dienstag veröffentlichten persönlichen Erklärung angekündigt, einen Strafbefehl in Folge einer Trunkenheitsfahrt zu akzeptieren.