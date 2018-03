vor 2 Stunden SK Ravensburg Ravensburg: Zehnköpfige Ermittlungsgruppe sucht Ursache des Kirchenbrands

Nach dem Brand, bei dem am Samstag in der Sankt-Jodok-Kirche in Ravensburg ein Schaden in Millionenhöhe entstanden ist, wurde eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Ermittler prüfen auch, ob es einen Zusammenhang mit einem Feuer in einer weiteren Kirche im Landkreis Ravensburg gibt.