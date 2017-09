Ravensburg Neue Stellen am Landgericht Ravensburg

Zwei neue Richterstellen hat das Landgericht Ravensburg zugeteilt bekommen, beide sind schon besetzt. Ausgeschrieben ist noch die Stelle des Vorsitzenden Richters der 1. Großen Strafkammer. Jürgen Hutterer geht Ende Oktober in Pension. Als sein Nachfolger wird Stefan Maier, derzeit Vorsitzender der 2. Strafkammer, gehandelt. Der Präsident des Landgerichts, Thomas Dörr, sieht jedoch auch Probleme auf den Landgerichtsbezirk zukommen. Es fehlt massiv am Nachwuchs in der Rechtspflege.

Ravensburg – Besuch in einer Prozesspause beim Präsidenten des Ravensburger Landgerichts, Thomas Dörr. Als der Jurist 2009 diesen Posten antrat, erzählte er eher nebenbei, dass er begeisterter Dauerläufer sei. Und was ist davon geblieben nach acht Jahren? Dörr lacht und sagt, dass er am Wochenende beim schon legendären Einstein-Marathon in Ulm startet. 21,0975 Kilometer, die Halbdistanz eines Marathons.

Aber jetzt geht es um den Prozessmarathon in seinem Landgericht, der für Gesprächsstoff und Fragen sorgt. Seit dem Start am 15. März gab es 26 lange Verhandlungstage im Strafverfahren gegen einen 46-jährigen Mann aus der Nähe von Ravensburg, der seine Ehefrau umgebracht und die Tat als Suizid getarnt haben soll. Dörr verweist auf die jüngst ergangene Änderung der Strafprozessordnung, die Fälle von Prozessverschleppung verhindern helfen sollen. Mit der Berufung eines Ergänzungsrichters in dem Verfahren habe man vorgesorgt, dass der Prozess nicht platzt, wenn der Vorsitzende Richter Jürgen Hutterer Ende Oktober, dann 68-jährig, in Pension geht. Das Urteil wird noch in Hutterers Amtszeit fallen, sagt Dörr kurz angebunden.

Schon länger wird im und außerhalb des Landgerichts spekuliert, wer auf Jürgen Hutterer folgt, jener Richter, der als Vorsitzender der 1. Großen Strafkammer mit den spektakulären Fällen wie Mord und Totschlag zu tun hatte. Dörr sagt, die Stelle sei ausgeschrieben und werde ab 1. November neu besetzt. Mit wem, sagt der Landgerichtspräsident nicht. Aber wenn man sich umhört, fällt immer nur ein Name: Stefan Maier, derzeit Vorsitzender der 2. Strafkammer. Der bedächtig wirkende Mann wird als exzellenter Jurist mit Sinn für hintergründigen Humor geschätzt. Neben Hutterer könnte das Landgericht noch einen weiteren Vorsitzenden Richter verlieren: Axel Müller, als Kommunalpolitiker aktiv, will Bundestagsabgeordneter der CDU in Berlin werden. Als Nachfolger soll Franz Bernhard in Betracht kommen, wie es heißt. Wenn von Personal-Rochaden die Rede ist, darf auch der Ulmer Dörr gefragt werden, ob es ihn nicht nach Stuttgart zieht, zumal zu hören ist, dass seine Vorgängerin auf dem Ravensburger Posten, Cornelia Horz, neue Präsidentin des Oberlandesgerichts Stuttgart werden soll. Dann muss der Posten des Landgerichtspräsidenten in Stuttgart neu besetzt werden. Dörr lächelt diesbezügliche Fragen weg und sagt: "Ich fühle mich hier wohl."

Eine gewaltige Aufgabe, nicht nur für den Landgerichtsbezirk Ravensburg, ist die baden-württembergische Notariats- und Grundbuchreform zum 1. Januar. Dadurch entstehe ein immenser Bedarf im Rechtspflegebereich, ein Stützpfeiler der Justiz. Nur ein kleines Beispiel: Am Amtsgericht Ravensburg wird sich der Personalstand zu Jahresende durch die Übernahme neuer Aufgaben verdoppelt haben. Dörr erklärt: "Da fehlt der Nachwuchs. Und das Problem wird uns mindestens bis 2019 belasten." Freuen kann sich der Landgerichtspräsident hingegen über die Zuteilung von zwei zusätzlichen Richterstellen. Die sind bereits besetzt von zwei jungen Juristinnen, wie überhaupt zunehmend Frauen in die Justiz gehen.