vor 5 Stunden SK Ravensburg Mann niedergeschlagen und getreten

Wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat die Polizei Ermittlungen gegen unbekannte Täter aufgenommen, die wohl in einem grauen Transporter mit polnischer Zulassung unterwegs waren. Am Samstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, sollen sie in der Ravensburger Roßstraße laut Zeugenangaben einen 31-jährigen dunkelhäutigen Mann niedergeschlagen und anschließend mit Füßen getreten haben.