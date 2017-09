Ravensburg Lebenslange Haftstrafe für Ehemann wegen Mordes

Von einer Tat "im Stil eines Killers" sprach der Vorsitzende Richter Jürgen Hutterer: Ein 46-Jähriger aus der Nähe von Ravensburg, der nach Überzeugung des Gerichts seine Ehefrau ermordet hat, wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Der Pflichtverteidiger kündigte an, in Revision zu gehen.

Die 1. Schwurgerichtskammer am Landgericht Ravensburg hat den 46-jährigen Betriebswirt aus der Nähe von Ravensburg am gestrigen 29. Verhandlungstag wegen Mordes an seiner Ehefrau zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Dies bedeutet, dass der Mann mindestens 20 Jahre im Gefängnis verbringen muss. In seiner fast einstündigen Urteilsbegründung sprach der Vorsitzende Richter Jürgen Hutterer von der sorgfältig geplanten Tat „im Stil eines Killers“. Hutterer sah die Mordmerkmale Habgier, niedrige Beweggründe und Heimtücke erfüllt. „Die Beweislage war für sieben Urteile ausreichend." Der Pflichtverteidiger Hans Bense (Stuttgart) hatte auf Freispruch plädiert und kündigte nach dem Urteil Revision an. Nach der Urteilsverkündung musste sein Mandant wegen angeblicher Herzbeschwerden von einem Notarzt behandelt werden.

Mit 29 Verhandlungstagen war es der längste Prozess seit über 20 Jahren: Mehr als 50 Zeugen, Kriminaltechniker, Pathologen, Gerichtsmediziner, Psychiater und Spezialisten für Faserbestimmung und Krisenintervention kamen zu Wort. Die von allen Seiten ausgebreiteten Tatumstände und Hintergründe entsetzen viele Menschen in der kleinen Gemeinde, in der die Tat geschah, bis heute: Am Wochenende vom 9. auf 10. Juli 2016 war der Mann mit den gemeinsamen drei Kindern in ein Erlebnisbad in Erding gefahren. Als die schliefen, fuhr er nach Überzeugung der fünfköpfigen Strafkammer nach Hause zurück, erwürgte die seit einem halben Jahr von ihm getrennt lebende Ehefrau, schleppte die Sterbende in den Heizungskeller und legte sie zur Vortäuschung eines Selbstmords in die Schlinge eines Kälberstricks.

Nach der Tat sei er nach Erding zurückgefahren.

Oberstaatsanwalt Franz Josef Diehl sagte in seinem Plädoyer, der Angeklagte habe die drei Kinder gleichsam als Alibi missbraucht, und sprach von einer planvollen, kaltblütigen und perfiden Tat. Bei der Hin- und Rückfahrt war das Auto des Mannes von Kameras in zwei Autobahntunnels erfasst worden. Und auf Videoaufnahmen des Erdinger Hotels war er beim Verlassen und der Rückkehr zu identifizieren. Tage nach dem Tod der Frau wurde der Ehemann unter Mordverdacht festgenommen. Maßgeblich ausgelöst wurden die langwierigen Ermittlungen durch eine Notärztin, die nicht an einen Selbstmord glaubte und von „Ungereimtheiten“ sprach.

Schwer belastet hat den Mordangeklagten ein Gutachten des Landeskriminalamts Baden-Württemberg: Demnach fanden sich unter drei Fingernägeln des Opfers DNA-Spuren des Ehemanns. Während die von zahlreichen Zeugen als „total hilfsbereite, freundliche und liebevolle Mutter“ geschilderte Frau nach der Trennung ein neues Leben anfangen wollte, verfolgte sie der Mann nach Ansicht des Gerichts mit krankhafter Eifersucht. So installierte er im Schlafzimmer ein Aufnahmegerät, unterstellte dem Vater der Frau ein Verhältnis zur Tochter und überzog die ganze Familie mit seinen Komplotttheorien. Hutterer sprach von „ungeheuren Vorwürfen gegen einen integren Mann und eine untadelige Familie", die noch lange darunter zu leiden habe. Erschreckende Momente in dem Prozess brachte das Obduktionsgutachten des Tübinger Pathologen Heinz-Dieter Wehner, in dem detailliert dargelegt wurde, mit welcher Brutalität das hilflose Opfer in jener Nacht erwürgt worden war.

Der Richter: "Der niederträchtige Tatplan wurde kaltblütig umgesetzt. Die Frau verlor ihr Leben und die Kinder ihre geliebte Mutter."

Hutter nahm auch Bezug auf das psychiatrische Gutachten von Hermann Aßfalg, Facharzt am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Ravensburg-Weissenau. Aßfalg stellte zwar eine "paranoide Persönlichkeitsstörung in schwerer Ausprägung" fest. Als Beispiele nannte er die krankhafte Eifersucht, die hohe Empfindlichkeit, Misstrauen und Verschwörungstheorien gegenüber der eigenen Familie und den Ermittlungsbehörden sowie das querulatorische Beharren auf seiner eigenen Meinung. Angesichts des "sehr kontrollierten Verhaltens" und "sehr planvollen Vorgehens" könne jedoch weder von einer eingeschränkten Schuldfähigkeit noch Schuldminderung gesprochen werden. Als "völlig grotesk" bezeichnete der Richter die am vorherigen Verhandlungstag noch einmal vorgetragene "Räuberpistole". So gab der Mann zwar zu, in der Sommernacht von Erding nach Berg gefahren zu sein. Dort sei es zu einer Auseinandersetzung mit seiner Noch-Ehefrau gekommen und er habe ihr im Heizraum einen Kälberstrick um den Hals gelegt. Aber als er das Haus verließ, habe sie noch gelebt. Hutterer: "Das ist völlig an den Haaren herbeigezogen."

Für Richter Hutterer war es sein letzter großer Prozess und das letzte Urteil. Der Jurist geht Ende Oktober in Pension.