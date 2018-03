vor 2 Stunden SK, dpa Ravensburg Kirche in Ravensburger Innenstadt in Brand - Ursache und Ausmaß noch unklar

Gegen 12:15 Uhr wurde ein Brand in der Kirche Sankt Jodok in der Eisenbahnstraße in Ravensburg gemeldet. Nach bisherigen Angaben sind die Löscharbeiten noch im Gange.