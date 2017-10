Ravensburg Die 50. Oberschwabenschau in Ravensburg ist eröffnet

Im Beisein von Ministerpräsident Winfried Kretschmann wurde am Wochenende die 50. Oberschwabenschau eröffnet. Mit seiner Äußerung zum Molldiete-Tunnel waren Kretschmann Applaus und Jubelrufe gewiss.

Wenn eine Messe wie die Oberschwabenschau in Ravensburg zum 50. Mal stattfindet, dann ist das Kommen des Ministerpräsidenten zur Eröffnung eine Wertschätzung sowohl an die Veranstaltung selbst, als auch an die Region. Aufgrund der anstehenden Vorsondierungen in Berlin, Stichwort: "Jamaika-Koalition", war schon vorab klar, dass die Zeit von Kretschmann begrenzt sein würde. Einen von längerer Hand geplanten Programmpunkt ließ sich die Stadt aber dennoch nicht nehmen. Sofort nach der Ankunft mit dem Dienstwagen setzte sich das baden-württembergische Landesoberhaupt eine "Virtual-Reality"-Brille auf und durfte eine simulierte Fahrt durch den potenziellen Molldiete-Tunnel unternehmen. Mahnend flüsterte ihm Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp immer wieder ins Ohr, wie sich die Fahrt gestalten würde, wenn sich die Dienstlimousine zusammen mit über 30 000 Fahrzeugen durch die Innenstadt quälen müsste. Dass der Tunnel unabdingbar sei, hatte Rapp zuvor schon in seiner Eröffnungsrede bekräftig. "Wir müssen den überörtlichen Verkehr aus dieser Ost-West-Achse unbedingt herausbekommen", erklärte er. Nur so könnten Verkehrsplanungskonzepte für den ÖPNV, Fußgänger, Radkultur und weitere zukunftsträchtige Themen der Mobilität auch örtlich optimiert umgesetzt werden. Für eine Kommune wie Ravensburg, in der täglich 40 000 Menschen zur Arbeit oder zur Schule einpendeln und die einen Zuzug von jährlich 1000 Bürgern hat, sei dies auch in Sachen Stadtentwicklung außerordentlich wichtig.

"Raffinierter kann man einen Ministerpräsidenten wohl kaum empfangen", sagte Winfried Kretschmann bei seiner Begrüßung der Gäste des Bürgerempfangs in der bis auf den letzten Stehplatz gefüllten Halle 2. "Man zeigt ihm da all diese Visionen von diesem Tunnel, was soll denn der da noch machen", ergänzte er und hatte die Stimmung für den nachfolgenden Satz schon mal vorbereitet: "Ich denke, das werden wir bald in trockenen Tüchern haben." Anhaltender Applaus und sogar Jubelrufe waren vorprogrammiert. Der Ministerpräsident gab allerdings zu bedenken, dass solch ein Verkehrsprojekt enorm viel Geld koste und Prioritätendiskussion entsprechend wichtig sei. Auch, um einen vermeintlichen Neidgedanken der Kommunen und Regionen zu vermeiden. "Wir brauchen da auch absolute Transparenz bei den politischen Entscheidungen", sagte Kretschmann.

Nach den verschiedenen Herausforderungen aus landespolitischer Sicht spannte Ministerpräsident bei seiner Ansprache auch den Bogen zur Oberschwabenschau selbst. "Wie wir uns ernähren, ist nicht nur wichtig für unsere Gesundheit und das Wohlbefinden, sondern auch für die Landschaft", betonte er. "Daher ist es so wichtig, dass wir unseren landwirtschaftlichen Betrieben den notwendigen Respekt entgegenbringen und auch bereit dazu sind, bei regional erzeugten Lebensmitteln auch mal etwas mehr Geld auszugeben, als für Waren von irgendwo aus der Welt.

" Kretschmann rief dazu auf, mehr auf Qualität zu achten und sich der Mitverantwortung bewusst zu sein, dass auf diesem Wege auch die prägenden Kulturlandschaften in Land und Region erhalten bleiben.

Die Messe

Die Oberschwabenschau in Ravensburg dauert noch bis Sonntag, 22. Oktober, und ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. 600 Aussteller zeigen Trends, Produkte und Dienstleistungen in den für diese Messe traditionellen Themenbereichen Forst- und Agrartechnik, Brauen, Wohnen und Renovieren sowie Leben, Freizeit und Genuss. Institutionen und Verbände bieten außerdem Vorträge an. (end)

Programm und Informationen im Internet: www.oberschwabenschau.de