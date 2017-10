Ravensburg Demonstration für Bleibe-Kultur und gegen Rassismus

Bei einer Kundgebung in Ravensburg hat das "Bündnis für Bleiberecht Bodensee-Oberschwaben" nach dem Brandanschlag auf ein Flüchtlingswohnheim klare Kante gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gezeigt.

Rund 150 Menschen, darunter etwa 40 Geflüchtete und Asylbewerber aus der Region, sind am Samstag dem Aufruf eines neu gegründeten Bündnisses gefolgt und demonstrierten gegen fremdenfeindliche und rassistische Strömungen in Politik und Gesellschaft. Impuls dazu war die Brandstiftung an einem noch nicht bezogenen Flüchtlingsheims in Tettnang.

"Die Polizei schließt einen fremdenfeindlichen Hintergrund nicht aus. Deshalb sind wir hier", sagte Michaela Matschinski, Mitinitiatorin des "Bündnis Bleiberecht Bodensee-Oberschwaben" (Bleib) zur Eröffnung der Aktion. Sie kritisierte die immer stärker werdende "Kultur des Wegschauens" und knüpfte die Verbindung zur Flüchtlingsthematik generell. "Fremdenfeindlich ist für uns auch, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken, Afghanistan als sicheres Herkunftsland erklärt wird oder der Bundes-Innenminister den Familiennachzug aussetzen will", so Matschinski.

Ihr ebenfalls für das Bündnis sowie den "Montagstreff Zehntscheuer" aktiver Ehemann Frank Matschinski blickte weiter über den Tellerrand hinaus. "Wer Krieg sät, wird Flüchtlinge ernten", sagte er und kritisierte die 600 Millionen Euro schwere Lieferung von Waffen und Patrouillen-Booten, mit denen die UN-Hilfslieferungen vor der Küste Jemens blockiert würden: "Wir sollten aufhören, politische Systeme und Regierungen zu kippen und stattdessen lieber die dort lebenden Menschen unterstützen."