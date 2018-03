Brandstiftung wahrscheinliche Ursache für Feuer in St. Jodok-Kirche in Ravensburg

Ermittler schließen nach bisherigen Untersuchungen einen technischen Defekt aus

Aufgrund der bisherigen Untersuchungen der Kriminalpolizei und eines Brandsachverständigen des Landeskriminalamts schließen die Ermittler zwischenzeitlich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine technische Ursache für die Entstehung des Brandes in der Kirche St. Jodok aus. Das teilten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Kriminalpolizei in einer gemeinsamen Mitteilung mit.

Ob das Feuer auf Fahrlässigkeit oder mutwillige Brandstiftung zurückzuführen sei, müssten die weiteren Nachforschungen ergeben, heißt es. Zudem ist noch ungeklärt, ob die Sachbeschädigung durch ein Feuer in einer Kirche in Schlier am gleichen Tag einen Bezug zum Brandfall in Ravensburg hat.

Die Polizei bittet noch einmal Personen, die in oder in der näheren Umgebung der Kirche St. Jodok oder der Kirche in Schlier Verdächtiges beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen. Auch können für die Ermittler Fotos und Videos zum Brand der St. Jodok Kirche interessant sein, auf der Schaulustige zu sehen sind.