Ravensburg Autoknacker unterwegs

Vermutlich ein unbekannter Täter hat am Donnerstag an verschiedenen Stellen im Ravensburger Stadtgebiet drei Autos aufgebrochen. Er erbeutete Geld und Wertgegenstände.

Zunächst war der Täter am Donnerstagvormittag zwischen 9 Uhr und 11 Uhr in der Nikolausstraße aktiv, berichtet die Polizei. Er schlug die Seitenscheibe eines geparkten Audi ein und stahl aus dem Auto ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Gegenständen.

Auf gleiche Weise sind Unbekannte zwischen 14 Uhr und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Bleicherstraße in ein Auto eingedrungen. Zudem hat ein Dieb zwischen 10 Uhr und 14 Uhr in der Zeppelinstraße einen Pkw geöffnet. Auch in diesen Fällen erbeuteten die Täter Geldbeutel mit Bargeld. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg, Tel. 07 51/8 03-33 33, zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei erneut, Wertsachen möglichst nicht oder zumindest nicht von außen sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen. Weitere Präventionshinweise sind zu finden auf www.polizei-beratung.de