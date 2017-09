Ravensburg Angeklagter gibt Angriff zu: Überraschendes Teilgeständnis am 28. Prozesstag

Wendung im Prozess gegen einen 46-Jährigen vor dem Ravensburger Landgericht. Der Betriebswirt wird beschuldigt, seine Frau getötet und den Mord als Suizid getarnt zu haben. Nun sprach er erstmals mit dem psychiatrischen Sachverständigen Hermann Aßfalg – nach 28 Prozesstagen.

Ravensburg – Seit dem 15. März hat ein 46-jähriger Betriebswirt an allen 27 Verhandlungstagen vehement und mit vielen Beweisanträgen versucht, die Anklage wegen Mordes an der von ihm getrennt lebenden Ehefrau und Vortäuschung eines Suizids zu widerlegen. Noch am Mittwoch präsentierte sein Verteidiger Hans Bense (Stuttgart) der Ravensburger Schwurgerichtskammer einen angeblichen "Abschiedsbrief", der Suizidpläne der Frau beweisen sollten. Der Brief erwies sich jedoch als klare und endgültige Trennungsabsicht vom Ehemann.

Wenig später forderte Oberstaatsanwalt Franz-Josef Diehl in seinem Plädoyer eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der schweren Schuld. Und am Freitag, als viele das Plädoyer des Pflichtverteidigers und nach dem Schlusswort des Angeklagten ein Urteil erwarteten, morgens um 8.30 Uhr dann der Paukenschlag im erstmals fast leeren Saal 1 am Ravensburger Marienplatz: mit dramatischem Unterton verkündete der Verteidiger, sein Mandant sei nun „bereit, sich vom psychiatrischen Sachverständigen Hermann Aßfalg explorieren (untersuchen – die Redaktion) zu lassen und Angaben zur Person und zur Sache zu machen“. Gegenüber dem SÜDKURIER sagte Bense vor der mehrstündigen Gesprächsrunde zwischen dem Angeklagten und dem Psychiater: "Ich gebe mich noch lange nicht geschlagen."

Der Angeklagte hatte es seit Prozessbeginn stets kategorisch abgelehnt, mit dem Sachverständigen zu sprechen oder Fragen von ihm zu beantworten. Aßfalg sagte: "Das ist mir in 25 Jahren Gutachtertätigkeit nicht passiert." Nun die Kehrtwende. Nach vierstündigem Gespräch berichtete Aßfalg dann, was ihm der Mann in der Zelle für Untersuchungsgefangene anvertraut habe. Kernpunkte: Ja, er habe in der Nacht vom 9. auf 10. Juli 2016 das Hotel in Erding verlassen, in dem er mit seinen drei Kindern abgestiegen war. Auf dem Parkplatz mit seinem Auto will er "von zwei Italienern in hellen Anzügen und mit Halbglatzen" zwei weiße und eine schwarze Pille für 50 Euro erworben haben, "für bessere Stimmung". Dann sei er losgefahren. Eigentliches Ziel sollten zwei Parkplätze gewesen sein, wo er mit "Frauen" reden und eventuell Sex haben wollte. Nach den Pillen habe er das Gefühl gehabt, "hinter ihm sitze einer". Anwalt Bense erklärte dies als "Kamerablick".

Getrieben vom Wunsch, "das Gespräch mit seiner Ehefrau" zu suchen, aber auch vom Verdacht gepeinigt, die könne im früher gemeinsamen Wohnhaus bei "Bunga Bunga" mit einem anderen Mann feiern, kam er in der Heimatgemeinde an, schilderte er. Die wörtliche Wiedergabe der vom Psychiater weitergegebenen Aussage: "Da hatte ich die idiotische Idee, ihre Machenschaften offenzulegen. Ich habe nach Stricken geschaut und wollte beide ans Bett fesseln, die Feuerwehr rufen und dafür sorgen, dass ein großer Artikel in der Zeitung kommt." Im inzwischen gut gefüllten Saal 1 ist lautes Aufstöhnen zu hören. Aber die Frau war allein im Haus. Wenig bekleidet habe sie dem Mann die Tür geöffnet. Es soll gegenseitige Beschuldigungen gegeben haben. Er habe sie geschlagen und später seien sie im Heizungskeller gelandet. Dort habe sie sich auf einen Stuhl gesetzt und der Angeklagte ihr einen Strick um den Hals gelegt und fest zugezogen. Das "fest" muss Aßfalg später nach Einspruch des Anwalts relativieren. Der Angeklagte habe die Frau im Heizungskeller einsperren wollen, damit die nicht die Polizei rufen kann, bevor er auf der Rückfahrt nach Erding ist. Deshalb sollte sie auch "bis 300 zählen". Dann löschte er im Heizungskeller das Licht. Als er das Haus verließ, habe er seine Frau zählen hören: "….42, 43…"

Nach der Rückkehr im Hotel des bayerischen Erlebnisbads frühmorgens, "es war schon hell", habe er die Kinder tief schlafend angetroffen. Als er Stunden später auch aufgewacht sei, glaubte er, dass er alles geträumt habe.

Die Schilderung wurde immer wieder ergänzt mit Angriffen und Unterstellungen gegen die tote Ehefrau und die Verwandten. Der Sachverständige sagt einmal indigniert: "Herr Bense gab in dem Gespräch immer wieder vor, was Herr XY zu sagen habe." Das erinnert an das erste Gutachten des Psychiaters, der beim Angeklagten eine "paranoide Persönlichkeitsstörung in schwerer Ausprägung" festgestellt hatte und Verteidiger Bense hartnäckig nachfragte, wie lange eine Affekthandlung gelte. Aßfalg wollte die Frage damals nicht beantworten.