vor 4 Stunden SK Ravensburg Ampulle geht zu Bruch: 20 Mitarbeiter eines Pharmabetriebs vorsorglich in Klinik

Rund 20 Beschäftigte eines Pharmabetriebs in Ravensburg mussten am Donnerstag gegen 21 Uhr nach einem Arbeitsunfall vorsorglich zur Untersuchung in das Krankenhaus verbracht werden. Wie die Polizei berichtet, waren sie in Kontakt mit Dämpfen einer zu Bruch gegangenen Medikamentenampulle gekommen.