Ravensburg 50. Oberschwabenschau öffnet ihre Tore

Die Ravensburger Oberschwabenschau öffnet ab Samstag zum 50. Mal ihre Tore. Die Verbrauchermesse punktet seit Jahrzehnten mit Themen von Landwirtschaft, Leben und Genießen, Bauen, Wohnen und Renovieren. Vom 14. bis 22. Oktober werden rund 100.000 Besucher erwartet. Zur Eröffnung kommt Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Zwar mussten die Veranstalter etwas genauer in der Historie wühlen, aber es ist offiziell: Die Oberschwabenschau feiert in diesem Jahr Jubiläum und wird zum 50. Mal Besucher aus der weiten Region über Trends und Produkte in den Bereichen Landwirtschaft, Leben und Genießen, Bauen, Wohnen, Renovieren und Energetik informieren. Dass die regionale Verbrauchermesse auf dem Areal bei der Oberschwabenhalle auch über Jahrzehnte hinweg Zugpferd geblieben ist, dürfte unbestritten dem offenen Profil zuzuschreiben sein. Bei der Pressekonferenz zur Vorschau brachte dies Willy Schaugg, Geschäftsführer der "live.in.Ravensburg Veranstaltungsgesellschaft", auf den Punkt: "Wir haben stets viel Bewährtes und Traditionelles erhalten, uns aber auch immer dem Wandel und der Modernisierung gestellt", betonte Schaugg.

Auch wenn die Oberschwabenschau in der öffentlichen Wahrnehmung nie so wirklich den flapsigen Ruf der "Gemüsehobel- und Traktor-Ausstellung" verloren hat, so ist sie immer ein beliebter und ein regionaler Treffpunkt und Schaufenster Oberschwabens geblieben. Dies übrigens für alle Branchen der Aussteller, aber auch Schichten und Altersgruppen der Besucher. "Wir haben inzwischen viele Aktionen und ein Unterhaltungsprogramm, das auch die Zielgruppe U 30 anspricht. Hier gab es in den vergangenen Jahren deutliche Zuwächse", berichtet der Messechef. Ordentlich dazu beigetragen haben hier natürlich die Motto-Hallen wie die "Männerwelt" oder auch die in der Regel restlos ausverkauften Abendveranstaltungen wie "Wies'n Rausch."

100 000 Besucher erwartet

Rund 100 000 Besucher haben die Verantwortlichen der Oberschwabenschau wieder anvisiert. Über diese Marke würden sich natürlich auch die 600 Unternehmen auf der restlos ausgebuchten Ausstellungsfläche freuen, aus wirtschaftlicher Sicht müsse dies aber nicht in Stein gemeißelt sein. "Für uns ist das nur eine Zahl. Ausschlaggebender ist für uns jedoch das Verhalten und die Erfahrung der Besucher", betonte Stephan Drescher, der für dieses Projekt seit Jahren die Fäden in der Hand hält.

Besonders freuen sich die Messeveranstalter auf die Halle 2, die im Zeichen des Jubiläums der Stadt Ravensburg gewidmet ist. Örtliche Restaurants sind vor Ort, genauso wie der örtliche Handel, Vereine und Institutionen. Die Stadtverwaltung informiert die Messebesucher zudem mit einer Art Mini-Rathaus. In dieser neu gestalteten Halle 2 wird Oberbürgermeister Daniel Rapp zusammen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann die 50. Oberschwabenschau im Rahmen eines Bürgerempfangs auch eröffnen. Bevor Kretschmann sprechen wird, wird er allerdings mit einem hoffnungs- und zukunftsträchtigen Verkehrsprojekt konfrontiert. Mit einer "Virtuel Reality"-Brille wird er eine simulierte Fahrt durch den Molldiete erleben. "Parallel blenden wir ein, wo er stattdessen im Stau stehen würde, wenn er sich so wie jetzt durch die Stadtmitte quälen müsste", erklärte Ravensburg Oberbürgermeister Daniel Rapp. Der Ehrengast wird also kaum darum herumkommen, danach in seinem Grußwort zum Planungsstatus Stellung zu nehmen.

Oberschwabenschau