Owingen Zu Gast in der Weihnachtswerkstatt der Frauengemeinschaft

Die Frauengemeinschaft Owingen bereitet sich auf den Adventsbasar vor, das Kranzbinden ist ein Höhepunkt bei den Basteltreffen. Ein Werkstattbesuch.

Harziger Tannenduft liegt in der Luft, würziger Plätzchengeruch umschmeichelt die Nase, Drahtzwicken und angeregtes Plaudern sorgen für weihnachtliches Kribbeln. Mit dem Kranzen, der traditionellen Herstellung von Adventskränzen, findet die Adventsbasarvorbereitung der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) Owingen ihren Höhepunkt. Der Adventsbasar findet wieder am ersten Adventswochenende im Kultur/O statt. Eifrig gebastelt, gewerkelt und genäht wird schon seit Januar dafür: Einmal wöchentlich treffen sich die "älteren" Damen, ab dem Sommer dann auch die „Jüngeren“ zum gemeinschaftlichen Basteln im Pfarrgemeindehaus.

Weit über Owingens Grenzen hinaus ist der Adventsbasar inzwischen bekannt. Zwischen Kränzen, Gestecken, Moosarbeiten, Schmuck, allerlei Strickwaren und Holzgearbeitetem erübrigt sich die Suche nach dem „ganz besonderen“ Weihnachtsgeschenk. „Alle gefertigten Produkte sind außergewöhnliche Unikate“, sagt Martina Zuzej, „Bewährtes und auch neue Ideen werden hier umgesetzt.“ Sie ist für deren aufwändige Vorbereitung zuständig, denn alles will geplant und aktualisiert sein. Dieses Jahr stünden beispielsweise Treibholzengel, Sternensäulen oder beleuchtete Fensterläden auf der Liste der Neukreationen. Gebäck, Eingekochtes oder anderweitige Kost bewähre sich jedes Jahr aufs Neue: „36 Kilogramm Weihnachtsgebäck wurden letztes Mal verkauft“, berichtet Lucia Drexler. Unvorstellbar, welche Arbeit die Frauen in ihre Werke stecken.

„Sinn und Zweck des Ganzen ist aber vor allem der Spendenerlös, zu wissen wofür man etwas tut, gibt Antrieb“, sagt Andrea Schwarz. Seit den Anfängen vor 36 Jahren komme ein Großteil des Geldes dem Attat-Hospital in Äthiopien und dem Emerald Hill Children's Home in Zimbabwe zugute. Durch hiesige, ehemals dort aktive Missionsschwestern pflegt KFD persönliche Beziehungen zu Krankenhaus und Waisenheim. „Mit dem Restbetrag unterstützen wir Notleidende in der Umgebung“, erläutert Elisabeth Matzner, „wo akut Not herrscht, bringen wir uns ein.“

Eine Motivation, die schon Jahrzehnte Owinger Frauen zum ehrenamtlichen Werkeln anstiftet: „Von Anfang an war es unser Anliegen, anderen zu helfen“, reflektiert Gerlinde Straub, die seit 1983 dabei ist, eine der Ältesten der Runde. Sie zähmt das widerspenstige Reisig, schneidet es zurecht und befestigt es mit Draht ringförmig um den Strohrohling. Rund 50 Adventskränze werden hier geschaffen, das Tannenreisig bezieht die Frauengemeinschaft aus Spenden. Nette Gespräche, zufriedenes Lachen, gegenseitige Hilfe – die Atmosphäre strahlt Seligkeit aus. „Das ist es, was ich am wöchentlichen Basteln so mag, die lockere Gemeinschaft“, lächelt Prisca Riedmüller, seit 1977 eifrig engagiert und die wohl Älteste im Raum. Sie erinnere sich noch an die Anfänge: Damals seien sie nur eine unverbindliche Gruppe von Frauen gewesen, die für Ärmere bastelte. Wolle habe man da gesponnen, Strohsterne geknüpft. Die Tradition der Fertigung derselben hat sich bis heute erhalten. „Darauf verstehen sich nur die Älteren“, erläutert Andrea Schwarz, während sie den obligatorischen Adventskranz-Tee ausschenkt. „Das macht die Zusammenarbeit hier so wertvoll, auf jede Generation kommt es eben an.“ Dieser Überzeugung folgt auch der Adventsbasar an sich: Den Service mit Mittagstisch und Kaffeetafel übernehmen die Junghexen der Owinger Hexen. „Oder letztes Jahr war es die Jugendfeuerwehr, somit binden wir auch die Jugend ein.“

Engagement, das viel Respekt verdient und auch Früchte trägt: Wenn ergreifende Dankesbriefe aus den unterstützten Einrichtungen ankommen, wissen die Frauen, wofür sie das tun. Darüber sind sich alle einig. Und was könnte es Schöneres geben, als den fertigen Tannenkranz mit vier Kerzen zu bestücken, frisches Früchtebrot zu knabbern und der Vorweihnachtsfreude eine Gestalt zu geben?

Frauengemeinschaft