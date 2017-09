Owingen Spatenstich: Dorfplatz als Begegnungsraum mitten in Billafingen

Es waren ein langer Prozess und viele Zufälle, die am Ende zu einem zunächst gar nicht geplanten Dorfplatz in Billafingen führen, für den die Verwaltung und die beteiligten Firmen unterhalb der Kirche den symbolischen Spatenstich vornahmen.

Gerade die Kirche wird durch den freien Blick über den künftigen Platz hinweg aufgewertet und für die Dorfgemeinschaft entsteht ein neuer willkommener Treffpunkt unter freiem Himmel. Bevor die Werkzeuge verteilt wurden, dröselte Bürgermeister Henrik Wengert noch einmal die ebenso lange wie ungewöhnliche Entstehungsgeschichte des Vorhabens auf. Ortsvorsteher Markus Veit formuliert schon mal die Hoffnung, den Platz schon Anfang Dezember mit einem Nikolausmarkt und Glühwein offiziell seiner Bestimmung übergeben zu können.

Eigentlich wollte Billafingen zunächst die sogenannte "Rothsche Scheune" retten, die unmittelbar an der Hauptstraße gelegen einen das Ortsbild prägenden Charakter hatte – den Blick auf die Kirche allerdings verstellte. Dennoch wollte eine Initiative um den damaligen Ortsvorsteher Karl Barth das Gebäude zunächst erhalten und erwarb dazu die Scheune von der Eigentümerin. Im ersten Anlauf suchte die Gruppe nach Investoren, um die Scheune zumindest in der Kubatur zu erhalten, zu sanieren und neu zu nutzen. "Es war unglaublich, wie viele Menschen auf uns zu kamen und ihr Interesse bekundeten", erinnert sich Karl Barth. Doch stets scheiterte der fromme Wille zur Sanierung am finanziellen Potenzial. Die Scheune war zwar geschichtsträchtig, aber doch baufälliger als ursprünglich angenommen. So zerronnen auch die Überlegungen der Sielmann-Stiftung, in dem Ort ein kleines Zentrum einzurichten, in dem das Pilotprojekt des Biotopverbunds Bodensee realisiert worden war.

Am Ende nicht genehmigungsfähig waren das Konzept und die Planung eines energieautarken und barrierefreien Mehrgenerationenhauses an dieser Stelle, für das es schon einige Interessenten gegeben hatte, auch aus dem Dorf selbst. Zuvor habe es eine Bürgerversammlung und zahlreiche Gespräche mit dem Architekten gegeben, erinnerte Bürgermeister Wengert, um zu einer allseits zufriedenstellenden Lösung zu kommen. Erst nach dessen Scheitern war die Entwicklung einer neuen Freifläche und eines Dorfplatzes ins Spiel gekommen. Im Rahmen der Fortschreibung des Gemeindeentwicklungsplans "Owingen 2025" war die Idee geboren und konkretisiert worden. Für Henrik Wengert stellt die Planung des neuen Dorfplatzes daher "ein Produkt gelebter Bürgerbeteiligung" par excellence dar.

Ein Entwurf der Planstatt Senner war in Ortschaftsrat und Gemeinderat mehrfach beraten und das Konzept schließlich beschlossen worden. "Blickfang wird sicherlich die begrünte Stahlpergola und das neuen Gebäude sein", erklärte der Schultes. Vom Grün der neuen Bäume und Sträucher verspricht er sich einen "willkommenen Kontrast zu Stein und Stahl". Die Tatsache, dass die alte Scheune während der Fastnacht stets als Besenwirtschaft fungiert hatte, führte zu dem Wunsch, zumindest ein kleines "Festgebäude" zu erstellen. Die Bodenplatte dafür ist schon zu erkennen, der Bau selbst soll in Eigenleistung erfolgen – unter Verwendung des gesicherten Materials der alten Scheune. Mit einem Zimmermann als Ortsvorsteher sollte dies wirklich kein Problem sein.

"Das gesamte Vorhaben wird die Gemeinde Owingen inklusive Grunderwerb und Abbruch annähernd 275 0000 Euro kosten", sagte Wengert: "Davon werden rund 120 000 Euro über Zuwendungen des Landes aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Rum finanziert." Schließlich ist Owingen seit drei Jahren als Schwerpunktgemeinde in diesem Programm anerkannt.

Juristische Spätfolgen

Die Rothsche Scheune war schon im Frühjahr nahezu in Handarbeit abgebrochen worden und hatte den Platz freigegeben für einen kleinen Dorfplatz im Ortskern. Die Vorgeschichte hat allerdings noch ein juristisches Nachspiel, das bis heute nicht abgeschlossen ist. Nachdem die Bemühungen einer Bürgerinitiative zum Erhalt der Scheune gescheitert waren, war ein Neubau ins Auge gefasst worden. Doch der Kaufvertrag mit einem Architekten aus Pfullendorf, der eine Rücktrittsklausel enthielt, wurde rückgängig gemacht. Dessen Pläne waren auch nach mehreren Anläufen an der Denkmalpflege und den Genehmigungsbehörden gescheitert. Unter anderem Ortsvorsteher Markus Veit, der einen Teil übernehmen wollte, hat der Architekt in den letzten Monaten nun zweimal auf Erstattung der Planungskosten in steigendem Umfang – zuletzt 54 000 Euro – beim Landgericht Konstanz verklagt. Ein Urteil steht noch aus. (hpw)