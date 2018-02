Owingen Premiere für Owinger Musiktage

Das Musiker-Ehepaar Lida und Martin Panteleev aus Frickingen hat zusammen mit dem Kulturkreis Owingen die ersten Owinger Musiktage initiiert. Dafür das Paar von 2. bis 4. März 2018 renommierte Kollegen engagiert, wie den Pianisten Derek Han. Ein Abend steht mit Nikola Milo im Zeichen des Tango.

Owingen – Kultur tut dem Menschen gut, ja der Mensch braucht Kultur. Diese These vertritt der Geiger Martin Panteleev, der mit seiner Frau, der Pianistin Lida Panteleev, in Frickingen zuhause ist. Gemeinsam mit dem Owinger Kulturkreis haben die Panteleevs die ersten Owinger Musiktage initiiert, die von 2. bis 4. März im Bürgerhaus Kultur|O ihre Premiere feiern. "Unser aller Leben ist viel zu stressig und auch im übertragenen Sinne 'Fast Food'", erklärt Martin Panteleev. "Daher brauchen wir die Kultur heute mehr denn je."

Gleich ein komplettes Menü davon bekommen die Musikfreunde an drei Abenden serviert. Zum Auftakt ist der renommierte amerikanische Pianist Derek Han zu Gast, der einen Bogen von Beethoven zu Chopin schlägt, begleitet von Martin Panteleev und den Bodensee-Kammersolisten. Auf die Gala-Eröffnung folgt ein Abend, der dem Tango und insbesondere Astor Piazzolla gewidmet ist. Mit Akkordeon und Bandoneon ist hier der serbische Musiker Nikola Milo zu hören. Den Abschluss bestreiten Lida und Martin Panteleev und das Streicherensemble selbst.

"Derek Han ist ein guter Freund und wie ein großer Bruder für mich", erklärt Martin Panteleev. Gemeinsam haben die beiden schon 1998 in der New Yorker Carnegie-Hall musiziert. Seitdem stehen sie in regelmäßigem Kontakt. Dem ist es zu verdanken, dass der Musiker in Owingen gastiert. Pianist Derek Han habe mehr als 100 CDs eingespielt und fast alles interpretiert, was es an Klavierkonzerten gibt, sagt Lida Panteleev: "Er ist unglaublich vielseitig und hat eine ganz intensive Musikalität." Die kann er bei Beethovens berühmter Kreutzer-Sonate und bei Chopins erstem Klavierkonzert unter Beweis stellen.

Einen Kontrapunkt setzt am Samstag, 3. März, der in Hannover lebende Serbe Nikola Milo auf Akkordeon und Bandoneon. Zusammen mit Martin Panteleev hat er das Musikprojekt Tango entwickelt, um mit den Kompositionen Astor Piazzollas quasi den Soundtrack von Buenos Aires dem Publikum unter neuen Perspektiven nahezubringen.

Ein außergewöhnliches Programm haben Lida und Martin Panteleev für das Finale am Sonntag, 4. März, entwickelt, das bereits um 17 Uhr beginnt. Wer kennt nicht die "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi mit ihren melodiös-barocken Wetterkapriolen. Viel weniger bekannt ist, dass auch Peter Tschaikwosky ein Jahrhundert später ein Werk mit dem Titel "Die Jahreszeiten" geschrieben hat. "Der russische Komponist hat den Wandel im Jahreslauf analog zu den Monaten jedoch in zwölf Portionen gegliedert", sagt Pianistin Lida Panteleev. Beide Werke führt sie mit ihrem Mann Martin Panteleev am 4. März nicht nur auf. Das Musikerpaar hat die Kompositionen quasi verschränkt arrangiert und spielt sie im Wechsel. Dazu rezitiert das Paar zugehörige Texte von Vivaldi und erläutert, was das Publikum zu hören bekommt. Damit wollen die Organisatoren den dritten und letzten Abend zu einem besonderen Höhepunkt und einer Rarität machen.

Schluss sein soll mit diesem Finale allerdings keineswegs, wie Michael Steinwand vom Kulturkreis betont. Er hat schon vor der Premiere eine Fortsetzung im Blick. "Wir wollen mit den Owinger Musiktagen eine kulturelle Veranstaltung etablieren, die langsam, aber stetig wachsen soll", sagt Steinwand. Gemeinsam mit engagierten Mitstreitern will er am Samstag auf dem Überlinger Wochenmarkt darüber informieren und für die Veranstaltung werben.

Die Erwartungen sind für die ersten Owinger Musiktage noch etwas unterschiedlich. "Wir hoffen zumindest, dass wir durchschnittlich 250 Besucher pro Konzert haben werden", erklärt Andrea Benz. Noch etwas zurückhaltender ist der Musiker und Organisator Martin Panteleev selbst, der mit seiner Frau schon eine Woche später die 17. Kammermusiktage in Barth an der Ostsee veranstaltet. "Beim ersten Konzert im Jahr 2002 hatten wir gerade mal 20 Besucher", erinnert er sich. Inzwischen sind die Kammermusiktage im hohen Norden nahezu ein Selbstläufer geworden. Dass auch dort der US-Pianist Derek Han zu hören sein wird, macht eine Vision deutlich. "Ich könnte mir ein Zwei-Seen-Festival vorstellen, das am Bodensee und an der Ostsee stattfindet", erklärt Martin Panteleev.

Auf jeden Fall wollen Panteleevs in Owingen ein musikalisches Programm bieten, das mit seiner Vielseitigkeit, aber auch mit seiner Eingängigkeit ein breites Publikum für sich einnehmen kann. "Die Menschen müssen mit einem guten Gefühl hinausgehen", sagt Martin Panteleev. "Wir wollen sie überzeugen, damit sie nächstes Jahr wiederkommen und weitere Besucher mitbringen."

Das Programm