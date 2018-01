Owingen Petra Hanß aus Taisersdorf bei "Berlin Tag und Nacht" zu sehen

Petra Hanß aus Taisersdorf hat ihr Leben von Grund auf gewandelt. Die 28-Jährige ist Fitnesstrainerin und bei "Berlin Tag und Nacht" zu sehen. Heute verausgabt sie sich nicht mehr völlig beim Sport, sondern hört ganz genau auf ihren Körper.

Ihre Liebe für Fitness und Sport führte erst beinahe zum Burnout, heute ist das Leben von Petra Hanß gänzlich von ihrer Leidenschaft geprägt – und von positiven Gedanken. Neulich war die 28-Jährige aus Owingen-Taisersdorf damit sogar in der bekannten Fernsehsendung "Berlin Tag und Nacht" zu sehen – eine Reality-Seifenoper mitten aus der Hauptstadt mit rund einer Million Zuschauern und einem Marktanteil von bis zu zehn Prozent. In einer Komparsenrolle spielte Petra Hanß eine Fitnesstrainerin und feierte Abschied mit einer der Hauptpersonen.

Alles begann mit einer Wette, erzählt die 28-Jährige. Ein Freund habe ein Bild der Sendung auf ihrer Facebook-Seite geteilt und geschrieben: "Wenn dieses Bild mehr als 50 Likes hat, musst du dich dort beim Casting in Berlin anmelden" – das Bild erhielt mehr als 100 Gefällt-mir-Angaben und viele ermutigende Kommentare. "Und schon saß ich bei einer Casting-Agentur, wurde dort eingetragen, angenommen und werde seitdem angefragt“, erinnert sich Hanß. In zehn Sendungen sei sie bisher zu sehen gewesen – besonders in "Berlin Tag und Nacht", aber auch bei "Auf Streife Berlin". "Ich werde oft darauf angesprochen, es schauen mehr Menschen die Sendung als ich dachte", sagt Petra Hanß.

Die Dreharbeiten beschreibt sie als locker, bei "Berlin Tag und Nacht" werde meist mehrmals gedreht – so oft, bis die Regie damit zufrieden sei. „Die Drehs sind sowohl am Wochenende als auch unter der Woche und dauern maximal drei Stunden. Ich mache das zwischendurch“, erklärt Hanß. Vorab erhalte sie meist nur eine Drehbeschreibung ohne ausformuliertes Skript: „Bei 'Berlin Tag und Nacht' ist das frei“, sagt Hanß. Warum sie das macht? "Ich muss mich beim Dreh null verstellen und fühle mich mega wohl. Es macht mir super viel Spaß", außerdem erhalte sie eine kleine Gage.

Dabei spielt Petra Hanß nicht nur eine Rolle: Fitness ist seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben – bereits zu Schulzeiten in Überlingen fuhr sie nach dem Unterricht ins Training, während des Studiums in Ravensburg trainierte sie dann beinahe täglich. "Ich hatte mich extrem in den Sport reingesteigert und das Ganze ist in einer Art Burnout geendet", sagt sie heute selbstkritisch. Im Kreislauf von Studium, Lernen und Sport habe sie zu wenig auf sich selbst geachtet, sich selbst aus dem Blick verloren. Durch ein neues Umfeld in Berlin habe auch sie selbst sich verändert: "Kernpunkt meiner Veränderung war wirklich mein mentales Umdenken", sagt sie, sie habe sich immer wieder auf das Gute und Positive konzentriert.

Dafür brauchte es auch einen Ortswechsel: "Ich hatte keinen Plan, was ich mit meinem Studium anfangen soll und wollte auf keinen Fall im Modeverkauf weiter arbeiten, das war mir zu oberflächlich." Also ging Petra Hanß zu einem Freund nach Berlin. Vom Dorf Taisersdorf mit etwas mehr als 300 Einwohnern zog sie in die deutsche Hauptstadt, wo 3,47 Millionen Menschen leben. "Das erste Jahr in Berlin war sehr holprig und anstrengend", erzählt Petra Hanß, doch inzwischen habe sie sich gut eingelebt. "Ich begann, mich mit den richtigen Menschen zu umgeben, trieb weiterhin regelmäßig Sport, ernährte mich gesund und machte meine sportlichen Lizenzen." Beruflich kümmert sie sich um die Körper anderer, privat fand sie zunehmend zu sich selbst zurück: "Ich habe mich selbst erzogen, immer das Positive in jeder Situation sehen zu können." Diese Denkweise gibt sie weiter und sagt: "Es ist so ein tolles Gefühl zu merken, dass man Menschen mit seiner positiven Art ansteckt oder inspiriert. Für mich ist es das schönste Kompliment zu hören 'Petra, wenn ich dich sehe, bekomme ich gute Laune'. Und das ist mittlerweile oft der Fall und das ehrt mich."

Berlin soll aber kein Schlusspunkt sein: "Ich liebe Berlin an sich als Großstadt und die Erfahrung war es sehr wert." Nach Taisersdorf kehrt sie dennoch kurz- und langfristig zurück: "Ich bin noch oft am Bodensee, meine geliebte Mutter verbindet mich damit und auch meine langjährigen Freundschaften." Sie liebe es auch, in einem kleinen Dorf zu wohnen und einfach nur die Stille zu genießen.

"Früher konnte ich das nicht, ich brauchte immer Action. Heute merke ich, dass das nicht das Wahre ist." Deshalb wolle sie langfristig auch nach Süddeutschland zurück. "Die Menschen im Süden sind herzlicher, sie sind persönlicher und schätzen eher das Gegenüber als hier im schnelllebigen Berlin", sagt die 28-Jährige. Bis dahin möchte sie aber noch für einige Monate ein wenig die Welt sehen: „Ich werde auf einem Kreuzfahrtschiff als Personaltrainerin arbeiten.“

Zur Person

Petra Hanß ist mit fünf Jahren mit ihrer Familie an den Bodensee gezogen und hat im Jahr 2010 das Abitur am Gymnasium Überlingen erreicht. Nach dem Abitur absolvierte sie ein duales Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg im Bereich Betriebswirtschaft und Handel. Vor drei Jahren zog sie dann nach Berlin, machte die Weiterbildung zur Sport- und Gesundheitstrainerin und arbeitet seitdem in einem Fitnessstudio. Im November 2017 war sie als Fitnesstrainerin im Fernsehen zu sehen.

Drei Tipps für ein aktives Leben

Petra Hanß ist nicht nur im Fernsehen als Fitnesstrainerin zu sehen, sondern hat die Weiterbildung zur Sport- und Gesundheitstrainerin absolviert. Hier gibt sie drei Tipps, um fit in den Frühling zu kommen: