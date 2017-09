Owingen Owinger Wehr wirbt mit Aktionsabend für die Arbeit bei der Feuerwehr

Nachwuchsmangel ist ein Problem aller Feuerwehren. Die Owinger Wehr organisierte deshalb einen Aktionsabend, um zu zeigen, dass sich Mitmachen lohnt.

„Feuer frei“ hieß es bei dem Aktionsabend „Kommen-Schauen-Anfassen“ der Feuerwehr Owingen. Um junge Menschen in der Region für die oft lebensrettende Arbeit zu begeistern, laden Matthias Pasewaldt, Kommandant der Freiweilligen Feuerwehr, und sein Team, jedes Jahr Interessierte ein, einmal selbst Hand anzulegen. Das Ziel des Abends sei es, den Leuten die Arbeit der Wehr nicht nur zu zeigen, sondern sie selbst auch daran teilhaben zu lassen. „Einen Spreizer oder eine Schere zu bedienen, ist für die meisten ein Highlight“, sagt der Kommandant. Beide Geräte kommen bei Rettungen aus einem Auto nach einem Verkehrsunfall zum Einsatz. Dabei setzt eine Schere Kräfte bis 630 bar frei. Zum Vergleich – ein Autoreifen wird mit 2 bis 3 bar Luftdruck gefüllt. Darüber hinaus konnten die Besucher drei Kegel mit dem Wasserstrahl aus einem Feuerwehrschlauch abschießen und Atemschutzgeräte anprobieren.

Doch die Owinger Wehr möchte nicht nur über Arbeitsgeräte informieren. Insgeheim erhoffen sie sich, neue Einsatzkräfte zu gewinnen. „Letztes Jahr konnten wir drei neue Feuerwehrmänner in unser Team holen“, erzählt Pasewaldt. Für ihn ein voller Erfolg, denn die Personalsituation ist auch in Owingen alarmierend. „Ausnahmslos jede Feuerwehr in Deutschland hat mit diesem Problem zu kämpfen“, erzählt der Kommandant nachdenklich, in ländlichen Gebieten sei es aber besonders problematisch. Einen der wichtigsten Gründe für die schlechte Personalsituation sieht sein Feuerwehrkamerad Michael Siber in der großen Konkurrenz durch Vereine. Man gehe lieber zum Fußball- oder Tennisspielen um die Ecke, sagt er.

Heute gäbe es in nahezu jedem kleinen Ort einen Verein, in dem man sich öffentlich engagieren kann. „Als ich vor über 30 Jahren zur Feuerwehr kam, da gab es halt nichts anderes. Ich wollte etwas machen, dass in meiner unmittelbaren Umgebung passiert“, erklärt der 50-jährige Feuerwehrmann.

Auch durch die geringe Aufwandsentschädigung wird das Ehrenamt nicht attraktiver. Zwar stehe die geringe Vergütung bei der Freiwilligen Feuerwehr nicht im Mittelpunkt der Debatte, jedoch seien neun Euro pro Stunde für viele Interessierten zu wenig, um sich den Gefahren im Einsatz auszusetzen, erzählt Pasewaldt. Der Stundenlohn sei jedenfalls kein Anreiz der Feuerwehr beizutreten.

Gemeinsam mit den Teilorten Billafingen, Hohenbodmann und Taisersdorf kommt die Freiwillige Feuerwehr Owingen auf 98 Einsatzkräfte. Um tagsüber in den gesetzlich vorgeschriebenen 15 Minuten am Einsatzort zu sein, reichten knapp 100 Männer und Frauen jedoch oft nicht aus. Das liege daran, dass die meisten viele Kilometer zur Arbeit zurücklegen müssten, sagt Feuerwehrmann Louis Sorg. „Erst nachdem die Schutzkleidung im Gerätehaus angelegt wurde, können wir uns mit mindestens acht Einsatzkräften gemeinsam auf den Weg machen“, so Sorg weiter. „Für mich lohnt es sich oft nicht, während der Arbeitszeit nach Owingen zu fahren.“ Er müsse erst mal aus Salem nach Owingen fahren und das reiche hinten und vorne nicht, sagt Siber.

Obwohl Arbeitgeber dazu gesetzlich verpflichtet seien, weigerten sie sich ihre Mitarbeiter für Einsätze frei zu stellen. „Vor allem, wenn in der Arbeit viel los ist, haben einige Feuerwehrmänner Probleme und müssen absagen“, erklärt Siber. Deshalb sucht die Feuerwehr Menschen, die nicht nur in der unmittelbaren Umgebung wohnen, sondern auch arbeiten. „Das macht die Suche nicht gerade einfacher“, ergänzt er. Dazu kommt: Falls die Wehr nicht innerhalb der Viertelstunde am Einsatzort ist, kann das für Kommandant Pasewaldt ein juristisches Nachspiel haben. „Wenn wir nicht rechtzeitig vor Ort sind, dann müssen wir dafür gerade stehen – es kann passieren, dass der Staatsanwalt eingeschaltet wird und ermittelt“, sagt Siber und fragt: „Wer setzt sich so einem Risiko denn freiwillig aus?“

Sei es der Konkurrenzdruck durch Vereine, die geringe Aufwandsentschädigung, der verärgerte Arbeitgeber oder die juristische Hängepartie – Vieles macht das Ehrenamt eines Feuerwehrmanns unattraktiv. „Es bleibt uns gar nichts anderes übrig als die Leute zu überzeugen, dass der Job auch Spaß machen kann“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Owingen. „Wir retten leben – das reicht uns als Grund.“