Owingen Owinger Straßenbeleuchtung: LED-Lampen ja, intelligente Steuerung nein

Owingen investiert kräftig in seine stromsparende Straßenbeleuchtung. Nahezu 300 000 Euro will die Gemeinde Owingen in die Umstellung auf LED-Lampen investieren. Eine Bedarfsregelung über Bewegungsmelder wird es allerdings nicht geben.

Fast 300 000 Euro will die Gemeinde Owingen in die komplette Umstellung ihrer Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel investieren. 20 Prozent der Kosten erwartet die Kommune als Zuschuss aus Mitteln der nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums. Grundlage und Voraussetzung für diese Förderung ist ein Modernisierungskonzept, dass die EnBW für die Gemeinde erstellt und schon im Sommer 2017 erstmals präsentiert hatte. Vor dem Ratsbeschluss zur Umsetzung und zur Ausschreibung der ausgewählten Lampen hatte EnBW-Vertreter Daniel Lupfer dem Gremium im Dunkeln hinter dem Rathaus bei Minus zehn Grad die Intensität und die Qualität des Lichts verschiedener Quellen demonstriert. Die punktuell schon eingesetzten Lampen sollen in einer weiter entwickelten Version nun auch flächendeckend zum Einsatz kommen. In der Sitzung demonstrierte die EnBW noch einmal die beiden Musterlampen.

Eine aus seiner Sicht noch fortschrittlichere Lösung hatte schon bei der vorausgegangenen Sitzung im Vorfeld der Entscheidung Ex-Gemeinderat Helmut Endres von den Zuhörerplätzen aus vorgeschlagen: Ein Konzept mit integrierten Bewegungsmeldern, die die LED-Lampen vom Dämmerzustand nur bei Bedarf zur Höchstleistung veranlassen. Dies sei in Schweizer Städten schon erfolgreich im Einsatz, vermindere die Kosten weiter und biete dabei eine bedarfsgerechte Ausleuchtung, ohne die Nacht zum Tag zu machen.

Aus Sicht der EnBW sei so ein Konzept "wirtschaftlich nicht darstellbar", hatte Kämmerer Klaus Knecht in der Sitzungsvorlage betont, da die Installations- und Materialkosten die Stromeinsparungen überstiegen. Zudem würden Anlieger "durch ständiges Ein- und Ausschalten belästigt" und es gebe "nahezu keine Langzeiterfahrung".

Bürger fordert innovativere Lösung

Schon in der Bürgerfragestunde hatte Helmut Endres diesen Bedenken explizit widersprochen und noch einmal eine Lanze für die für ihn noch innovativere Lösung gebrochen. So hatte die Neue Züricher Zeitung schon im Februar 2016 in einem Beitrag über das Konzept des Vorreiters Yverdon vom "Siegeszug der intelligenten Lampe" gesprochen. Der Schweizer Ort hatte bereits 2010 die ersten Versuche mit Bewegungsmeldern gemacht. Das Aufkommen von LED befeuere die Einführung von "schlummernden und vorauseilenden Lampen in den Schweizer Städten", hieß es in dem Zeitungsbeitrag. Wie eine Lichtwelle begleiteten die in der Regel auf zehn Prozent heruntergedimmten Lampen sowohl Fußgänger als auch Radfahrer und Autos auf ihrem Weg, um anschließend die Nacht wieder zur Nacht werden zu lassen.

Inzwischen nutzen auch große Städte wie Genf und Zürich teilweise diese Technik. Ja, diese intelligente Technik ist bei manchen Schweizer Städten erst der entscheidende Grund, um auf LED-Lampen umzurüsten. Dass die EnBW-Vertreter diese Technik jetzt als noch nicht ausgereift apostrophierten, wollte Endres als außerparlamentarischer Sparringspartner daher nicht gelten lassen. Es könne nicht überraschen, wenn der Stromlieferant der Gemeinde von weiteren Einsparungen nicht begeistert sei, sagte Endres. Daniel Lupfer von der EnBW verwies indessen auf die Möglichkeit, dass zumindest ein Teil der vorgesehenen LED-Lampen ganz einfach mit intelligenten Steuerungen nachgerüstet werden könnten. "Das geht mit Plug and Play", erklärte Lupfer. Aus diesem Grund hatte er auch die neueste Lampenvariante empfohlen. Schwieriger sei es zwar bei den pilzförmigen Laternen, bei denen man den Kopf abbauen müsse, doch grundsätzlich könne man auch hier die Steuerelemente integrieren, die auf Wunsch auch ferngesteuert werden können.