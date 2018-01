Owingen Neue Höhenflüge des Owinger Kulturlebens

Langsam, aber sicher mausert sich Owingen zu einer kleinen Kulturmetropole. Das Jahr startet fulminant mit dem Neujahrskonzert am 7. Januar. Martin und Lida Panteleev organisieren die ersten Owinger Musiktage Anfang März. Das Programm umfasst eine bewährte Mischung aus Stars und regionalen Künstlern aus den Bereichen Kabarett, Kleinkunst und Musik.

Die Kommune begleitet das enorme ehrenamtliche Engagement des Kulturkreises seit vielen Jahren sehr positiv und konstruktiv. Mit dem Namen ihres Bürgerhauses hat die Gemeinde dieser Haltung nach außen sichtbar Ausdruck verliehen und das Kultur/O ist längst zu einer anspruchsvollen Anlaufstelle für Künstler ganz verschiedenen Genres geworden. Das Programm des laufenden Jahres spricht Bände.

Nach der Neuauflage eines Neujahrskonzerts haben Anfang März die Owinger Musiktage eine vielversprechende Premiere mit hochkarätigen internationalen Künstlern, die Martin und Lida Panteleev in den Linzgau gelotst haben – einen namhaften Pianisten aus den USA und einem serbischer Akkordeonisten. Hinzu kommen die Organisatoren Martin und Lida Panteleev selbst, die an allen drei Abenden mitwirken und zum Abschluss mit den Bodensee-Kammersolisten musizieren werden. So prominente Bühnenstars wie Gerd Dudenhöffer alias "Heinz Becker" zu gewinnen geht erst, seit das Kultur/O besteht. Mit viel Geduld ist dies dem Kulturkreis nun gelungen. "Ich bin seit fast drei Jahren mit dem Management in Kontakt gewesen", sagt Andrea Benz: "Nun hat es endlich geklappt."

Das bewährte Konzept beibehalten will der Kulturkreis nach den Worten von Michael Steinwand. Dazu gehört die Einbindung regionaler Künstler neben deutschlandweit oder gar international bekannten Bühnenstars. "Auch der Mix verschiedener Genres ist uns wichtig", sagt Steinwand. Dazu gehören anspruchsvolle Konzerte mit Klassik bis World-Music ebenso wie Kabarettabende. Beides hat das Publikum über die Region hinaus längst schätzen gelernt – spätestens, seit mit Kultur/O ein hochkarätiger Veranstaltungsort mit viel gelobter Akustik und einem sehr guten Flügel bereit stellt. Aber auch die "Neue Gerbe" in Billafingen soll als Veranstaltungsort ganz bewusst beibehalten werden. "Dort finden maximal 200 Besucher Platz", erklärt Michael Steinwand: "Im Kultur|O sind es über 400."

Diese Kapazität werden die Owinger auch brauchen, wenn im Herbst zum Abschluss des Jahresprogramms Bühnenstar Gerd Dudenhöffer alias "Heinz Becker" mit seiner "Déja-Vu"-Retrospektive zu Gast sein wird. Doch schon beim 2. Owinger Neujahrskonzert mit der "Kleinen Oper am See" dürfte das Haus wieder voll werden. Der Kulturkreis glaubt mit diesem musikalischen Jahresauftakt am 7. Januar auch schon eine neue Tradition begründet zu haben. Mit Sängerin Isabell Marquardt und ihren Mitstreitern hat Owingen ebenso verlässliche wie anspruchsvolle Partner gefunden. Zu hören sein werden hier als Solisten auch noch Nina Schulze, Gerhard Rimmele und Hermann Locher. Am Flügel werden sie begleitet von Elena Orlova und Alexander Burdenko sowie dem Chor der Kleinen Oper. Hinzu kommen werden zwei Überraschungs-Nachwuchskünstler, versprechen die Veranstalter.

Schon zum zweiten Mal werden im Oktober auch die Junge Philharmonie Köln und der Gemischte Chor Heiligenberg zu hören sein (13. Oktober). Zu den eigenen Wurzeln kommt der Kulturkreis beim Konzert mit Dorle Ferber & Friends in Billafingen. Die rührige Künstlerin aus der Region gestaltete mit ihrer Gruppe "Elster Silberflug" im Jahr 2001 schließlich den ersten Bühnenabend der Veranstalter.

Zu einem Höhepunkt und vielleicht zu einer Weichenstellung in die Zukunft sollen schließlich die ersten Owinger Musiktage von 2. bis 4. März werden. Lida und Martin Panteleev konnten dafür den US-amerikanischen Pianisten Derek Han verpflichten, der zum Auftakt Beethoven, Chopin und Mozart spielen wird. In eine ganz andere Richtung zielt der serbische Akkordeon- und Bandoneon-Spieler Nikola Milo mit berühmten Tango-Kompositionen von Astor Piazolla. Zu Ende geht das Frühlingsfestival schließlich mit Vivaldis "Vier Jahreszeiten" und Tschaikowskis Komposition "Die Jahreszeiten".

Termine und Vorverkauf

Karten zu den Veranstaltungen des Kulturkreises gibt es künftig an folgenden Adressen: Musikhaus Vollberg und Buchhandlung Andreas Braun im Einkaufszentzrum „La Piazza“, Lippertsreuter Straße 60, Überlingen, Telefon 07551/91150, Einkaufsmarkt Hiller (Frickingen), Bahnhofstraße 3, Frickingen, Telefon 07554/998680, Bäckerei Mayer, Seestraße 8, Owingen, Telefon 07551/63280 und im Bürgerbüro im Rathaus, Hauptstraße 35, Owingen, Telefon 07551/809442.

Weitere Veranstaltungstermine: 9. Juni: Konzert mit Dorle Ferber & Friends in der Neuen Gerbe Billafingen. 22. September: Kabarett mit Werner Koczwara. 13. Oktober: Konzert mit der Jungen Philharmonie Köln und dem Gemischten Chor Heiligenberg. 27. Oktober: "Déja Vu" – Gerd Dudenhöffer spielt aus 30 Jahren Heinz-Becker-Programmen.

Kulturkreis lädt am Sonntag zum Neujahrskonzert im Kultur/O ein

Genuss für Ohr, Herz und Seele: Auch das diesjährige Neujahrskonzert des Owinger Kulturkreises am Sonntag, 7. Januar, verspricht wieder eine wunderbare Erfahrung zu werden. „Die Highlights aus Oper und Operette treffen auf moderne Popularmusik“, diesen Gesamtrahmen wird die Veranstaltung umfassen. Im vergangenen Jahr war das Jahreskonzert ein voller Erfolg. Auch dieses Jahr untersteht das Galakonzert der musikalischen Gesamtleitung von Isabelle Marquardt. Die Gesangspädagogin, Opern- und Konzertsängerin hat sich als Chorleiterin der „Kleinen Oper am See“ im Bodenseeraum einen Namen gemacht. Deren 25 Sängerinnen und Sänger setzen sich erfolgreich mit anspruchsvollen Opernchorwerken auseinander, jüngst in der letztjährigen Sommeroper „Die Fledermaus“ erlebbar. Ergänzt durch weitere bekannte Künstler aus der Region wie Sopranistin Nina Schulze, Tenor Hermann Locher oder Bassist Gerhard Rimmele bietet das Konzert ein vielseitiges Gesangsensemble. Den Flügel mit Leben erfüllen werden die erfolgreichen Pianisten Elena Orlova und Alexander Burdenko. Das Neujahrskonzert findet am Sonntag, 7. Januar, um 19 Uhr im Kultur/O in Owingen statt, Eintrittskarten kosten 19 Euro im Vorverkauf und 23 Euro an der Abendkasse. (rr)