Owingen Närrische Ladys reiten in Owingen zur Fasnet

Der Frauenkaffee der Hexen im Kultur/O in Owingen war ausverkauft. Die Westernladys genossen eine Mischung aus Schauspiel, Tanz und Gesang.

Owingen – „Wanted: Westernladys“: So hieß es schon leicht anrüchig in goldschwarzen Lettern auf der Einladung zum Frauenkaffee der Owinger Hexen. Strohballen, Ledersättel, Revolver und Federschmuck entführten in die Weite des Wilden Westens, vielversprechend das Kultur/O in Owingen zierend. Die Pferde satteln und mitreiten, „yippieyeahyeh“, von Owingen nach Santa Fe: Unter diesem Motto veranstalteten die Hexen ihren vierten Frauenkaffee.

Alle zwei Jahre laden die Hexen zum Frauenwohlfühlmittag ein und sorgen mit unterhaltsamem Programm, Kaffeetafel und After-Show-Party für dessen Gelingen. Moderatorenteam und Organisatoren Christine Hensler und Anja Fischer eröffneten den Saloon, begrüßten Cowgirls, Ladys und Indianerinnen, die „in großer Zahl aus den umliegenden Prärien angereist sind“.

Ob die Frauen sich beim vielstrophigen Gesang über die abwesende Männerwelt mokieren oder einfach den Satz „wieder mal sind wir ganz allein, kein Grund zum Traurigsein“ mitsummten – der Genuss eines vergnüglichen Nachmittags ohne Anhang wurde alsbald jeder Lady bewusst. Einem der wenigen Herren im Saloon, Bürgermeister Henrik Wengert, fiel daher die verantwortungsvolle Aufgabe des Sheriffs zu, in welche er mit strengem Ritual und großer Geste offiziell eingeführt wurde. „Die Sheriffzeit wurde verlängert“, stellte sich der Bezug zur erneuten Amtszeitperiode Wengerts her.

Die Schwingtüren aufstoßend, sah man sich einer Magier-Einlage im diesigen Saloon gegenüber, dann Western-Zumba oder Fasnets-Pilates: Wer noch nicht in Schwung war, konnte jetzt die Sporen geben. Erst selbst auf der Bühne die Röcke werfend, lud die Tanzabteilung der Hexen zum Mitmachen ein: „Wir spielen Cowboy und Indianer…“, der bekannte Song ließ Hüte und Federn der Damen kreisen. „Nach dem Duett zwischen Kaffeelöffel und Kuchengabel sorgt das wieder für Vitalität.“

Vital gestalteten sich auch die schauspielerischen Einlagen: Als Revolverheldinnen planten drei Damen einen Überfall auf Owingens Banken, verwirrende Decknamen, peinliche Mama-Anrufe und etwaige Rechtschreibschwächen ließen die Umsetzung allerdings scheitern. Mehr „g'maulet als g'schaffet“ wurde auch im Reservat beim Stamm der „Schwatzbasenindianer“: Friedenspfeife und Feuerwasser gewährten Einblick in Owingens Reservatsgeschehen und Billafingens Urstromauen. Deren neuer Dorfplatz beispielsweise, Versammlungsort für den Ältestenrat, sorgte für Rauchzeichen. Auch für diverse Blutsbrüderschaften zwischen Owingen und Überlingen standen die Sterne schlecht. Doch „howgh, genug gesprochen“: Tanzend entführten die Junghexen ins Land der Marlboro-Helden, der hemdsärmeligen Lässigkeit und Weite. Tragend sehnsuchtsvoll war die Filmmusik „Winnetou“, auf dem Akkordeon von Ina Lemke und durch die Samba-Trommler der Owinger Hexen neu interpretiert. Nun erwartete man die entbehrten männlichen Helden: Zur After-Show-Party brauchte es sie schließlich doch.

Sie sei sehr zufrieden mit dem Verlauf des Frauenkaffees, sagte Hexenchefin Christine Hensler. „Die Stimmung war wunderbar, die Freude bei Zuschauern und Akteuren deutlich fassbar.“ Ihr Angebot, Frauen die Möglichkeit zum geselligen Austausch zu geben, inspiriert durch unterhaltsame Programmpunkte, erfreue sich großer Beliebtheit. „Diese Erfahrung von Wertschätzung und das Gefühl, verstanden zu werden, lässt Frauenherzen höherschlagen.“

Akteure beim Frauenkaffee