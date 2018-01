Owingen Kultur/O wird bei Gala-Konzert zum Opernhaus

Der Kulturkreis veranstaltet ein Neujahrs-Gala-Konzert mit vielen Akteuren. Klassische Stücke treffen dabei auf Popularmusik.

Edle Abendkleider, ein glänzender Flügel und wunderbare Stimmen: Beim Neujahrskonzert im Owinger Kultur/O lag ein Hauch von Glamour in der Luft. Zum nun zweiten Mal präsentierte der ambitionierte Kulturkreis Owingen ein Neujahrs-Gala-Konzert in dieser Form. Unter der Leitung von Gesangspädagogin Isabelle Marquardt begeisterten die Beteiligten mit ihrem Programm das Publikum.

Mit dem Chor der „Kleinen Oper am See“, den Pianisten Elena Orlova und Alexander Burdenko, den Solisten Nina Schulze (Sopran), Gerhard Rimmele (Tenor), Hermann Locher (Bass) und Isabelle Marquardt (Sopran) wurden schlichte Noten zu echtem Leben erweckt. Als ganz besondere Gäste angekündigt beeindruckten die Nachwuchskünstler Felix Brunnenkant (Cello), Tänzerin Dana Martin und der Kinderprojektchor der "Kleinen Oper am See". Ein pulsierendes Ensemble bildete diese ganz besondere Mischung: Alte Werke wie Giuseppe Verdis Oper „I due Foscari“ oder „La Traviata“ begeisterten gleichermaßen wie modernere Interpretationen, so die Operette „Die Csárdásfürstin“ von Emmerich Kálmánn oder Ausschnitte aus Orffs „Carmina Burana“. Meisterwerke Mozarts wie die „Zauberflöte“ oder „Don Giovanni“ durften ebenso wenig fehlen wie fast schon frivole Passagen, etwa aus der szenischen Kantate „Sonne, Mond und Sterne“ von Peter Schindler. So faszinierten die Akteure in voller Besetzung wie bei „Erlöst, befreit“ aus Humperdicks Oper „Hänsel und Gretel“ oder als Solo, Duo und Trio bei Vincenzo Bellinis „Casta Diva“ („Norma“), „Nessun Dorma“ aus „Turandot“ (Puccini) und Strauß' „Brüderlein und Schwesterlein“ („Die Fledermaus“).

„Ein unglaubliches Programm“, so fasste Konzertgast Oliver Martin diese Fülle in Worte und ergänzte: „Es war äußerst abwechslungsreich und kurzweilig, die Stücke sind sehr gut gewählt.“ Die Mischung aus Altehrwürdigem und Keck-Neuzeitlichem harmonierte in der Tat aufs Beste. Oliver Martins Begeisterung bezog sich außerdem auf die Ausführung jener Werke: „Das solch eine kleine Besetzung solche Klangfülle erschafft, ist Wahnsinn.“ Diesem Lob konnte sich das Besucherpaar Margaret und Klaus Schielke, selbst im Kulturkreis tätig, nur anschließen: „Großartig, das Engagement und die Freude dieser Menschen kommen hautnah herüber." Ergänzt durch die Fotos Klaus Schielkes von diversen Aktivitäten der "Kleinen Oper am See" konnten diese, nebenher auf einer Leinwand gezeigt, das Konzert auch visuell bereichern.

„Diese Ausführung war wunderbar“, freute sich Isabelle Marquardt als Leiterin der Veranstaltung und verwies auch auf die Tanzeinlagen Dana Martins. „Ich liebe es, wenn sich so die Künste mischen, es umfassender erfahrbar machen.“ Auch die Beteiligung des Kinderprojektchors sei eine riesige Bereicherung gewesen: „Die Kinder waren so stolz, so inspirierend!“ Dessen ist sich auch Chorsängerin Sabine Wuermeling, die außerdem moderierte, sicher: „Wir haben den jungen Künstlern jegliche Interpretationsfreiheit gelassen, es ist wichtig, verschiedene Präsentationsformen einzubinden.“

„Das diesjährige Konzert ist wohl noch eine Steigerung zum letzten gewesen“, so Kulturkreismitglied Andrea Benz, „wir als Veranstalter sind äußerst zufrieden mit dem Verlauf des Abends.“ Die aufwendige Vorbereitung sei nun zwar etwas routinierter abgelaufen, jedoch immer eine Herausforderung. Und nicht nur die Organisation fordert einiges an Arbeit, auch die musikalische Vorbereitung bei den Musikern: „Wir proben sehr intensiv“, erläuterten die bekannten Pianisten Elena Orlova und Alexander Burdenko, die am Flügel begleiteten, „viele Arrangements sind vierhändig, teilweise mussten wir auch selbst noch zusätzlich arrangieren.“ „Wir hatten tatsächlich richtig schweres Material“, so auch Marquardt. Und sie fügt an: „Ich bin unsagbar stolz, wie toll es alle Beteiligten umgesetzt haben.“ In bis zu acht Stimmen teilten sich so manche der Stücke.

Ein unvergesslicher Abend, würdig, der musikalische Auftakt zum Neuen Jahr geheißen zu werden, das „nur Tage beschere, von denen die schlechtesten so gut wie die besten des letzten Jahres sein mögen“, wie Sabine Wuermeling es abschließend zusammenfasste.