Owingen Katholische Landjugend probt für Heimatabende

„Die (k)nackigen Landfrauen“ stehen auf dem Programm. Karten für die Heimatabende am 18., 24. und 25. November sind jetzt im Vorverkauf erhältlich.

Owingen (rr) Bühnenelemente werden verschoben, Kostüme übergeworfen, Regieanweisungen durch den Raum gerufen: Die Katholische Landjugend Owingen übt in einer Intensivprobe den reibungslosen Ablauf ihrer anstehenden Heimatabende. Zum nun 35. Mal zeichnet sich diese schauspielerisch umgesetzte Landkomödie als jährlicher Höhepunkt der KLJB-Aktivitäten aus. „Die (k)nackigen Landfrauen“ lautet der Titel des Theaterstücks von Jasmin Leuthe in drei Akten.

Dieser Beschreibung getreu handelt das Stück von drei Damen, die der Heimat im Wellness- Urlaub den Rücken gekehrt haben und dort von einem berühmten Fotografen als Models entdeckt werden. „Klum, Schiffer, Auermann, darf ich vorstellen?“ Dass, wieder daheim, diese Wandlung bei den verzweifelt wartenden Ehegatten keineswegs Zustimmung findet, lässt sich vorstellen. Wie die verletzte Ehre der frischgebackenen Models, Eifersucht der Göttergatten und wirbelnde Paparazzi miteinander im bunten Ensemble schmecken, das lässt sich einzig bei einem Besuch der Aufführung herausfinden. „Kurz und knackig, mit einer überaus hohen Lachquote“, beschreibt Akteurin Sonja Stocker das Stück. „Es ist wie immer mitten aus dem Leben gegriffen und manch einer wird sich darin wiedererkennen.“

Die richtige Wahl der Stücke sei gar nicht so einfach, erläutert Stocker. Szenische Möglichkeiten, die Besetzung und ein passendes Thema, das müsse einfach übereinstimmen. Dass ihnen das auch dieses Mal gelungen ist, darüber sind sich die Mitwirkenden einig.

Die Heimatabende mit Schauspiel, Verpflegung und dem obligatorischen Quiz finden am Samstag, 18. November, Freitag, 24. November, und Samstag, 25. November, um 20 Uhr im Kultur/O in Owingen statt. Der Eintritt kostet 6,50 Euro im Vorverkauf, 7,50 Euro an der Abendkasse, Saalöffnung ist um 19 Uhr. Kartenreservierungen telefonisch unter 01 51/54 06 23 31 von Montag bis Donnerstag zwischen 17.30 und 19 Uhr. Abholung der reservierten Karten und Vorverkauf am Sonntag, 12. November, von 14 bis 16 Uhr im KLJB Gruppenraum, Kinderhaus St. Nikolaus, Owingen.