Owingen Finanzausstattung der Gemeinde ist deutlich schlechter als 2017

Etwas kleinere Brötchen backen muss die Gemeinde Owingen im laufenden Haushaltsjahr, wie Bürgermeister Henrik Wengert und Kämmerer Klaus Knecht bei der Vorberatung des Etats für 2018 deutlich machten.

Die Kommune trifft der Fluch der hohen Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2016, die sich damals gegenüber dem vorausgegangen Jahr auf 1,277 Millionen mehr als verdoppelt hatten und die Steuerkraftsumme der Gemeinde in die Höhe schraubte. Diese macht sich jetzt als Wellental bei den Zuweisungen und mit höheren Umlagen bemerkbar.

Die Einnahmen fallen hier um 32 000 Euro geringer aus, die Ausgaben steigen um 565 000 Euro, was die Finanzausstattung 2018 gegenüber dem Vorjahr summa summarum um fast 600 000 Euro verschlechtert. Der Überschuss im Verwaltungshaushalt (10,587 Millionen Euro) fällt mit 491 000 Euro bescheiden aus. Die anstehenden Investitionen in Höhe von insgesamt 2,52 Millionen Euro können daher nur durch die eingeplanten Grundstückserlöse und größere Landeszuschüsse komplett finanziert werden. Diese machen sogar ein neues Darlehen überflüssig und erlauben im Entwurf des Kämmerers sogar eine Aufstockung der Rücklagen um 73 000 Euro. Allerdings arbeitet Owingen nach wie vor nach dem kameralen System, das die Haushaltsgestaltung noch leichter macht.

"Wir werden in diesem Jahr von den Wellenbewegungen bei der Steuerkraftsumme voll erfasst", sagte Bürgermeister Henrik Wengert, "und haben quasi nun eine Talsohle erreicht." Nur dank der eingeplanten Grundstückserlöse in Höhe von 1,1 Millionen Euro lasse sich das Investitionsprogramm bewältigen, das Schwerpunkte in der Verbesserung des Bürgerservices, des Klimaschutzes und der Sicherung der Wasserversorgung habe. Allein auf 497 000 Euro ist der Umbau des Rathauses und der Bürgerbüros als größter Brocken kalkuliert.

Allerdings erhofft sich die Gemeinde dafür einen Zuschuss aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) von über 200 000 Euro. Rund 25 000 Euro werden für eine Verbesserung der Akustik im Ratssaal ausgewiesen, deren erster Schritt eine Holzauflage auf die Decke mit einer Zwischenschicht aus schallschluckenden Materialien sein wird. "Das sollte es uns wert sein", erklärte Wengert und hofft, dadurch künftig bei Sitzungen auf die Mikrofonanlage verzichten zu können und dennoch auch für Zuhörer verständlicher zu sein.

Weitere wichtige Investitionen sind die Sanierung und energetische Ertüchtigung des Nordflügels am Kinderhaus St. Nikolaus. Diese Maßnahme schlägt allein mit 391 000 Euro zu Buche. Auch hier erwartet die Kommune die Hälfte als Zuschuss aus dem Ausgleichsstock. Zudem investiert Owingen rund 286 000 Euro in die Umstellung seiner Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen. Dazu hatte Siegfried Endres schon zuvor in der Bürgerfragestunde eine Anregung zu Protokoll gegeben. Er regte an zu prüfen, ob nicht gleich eine neue Bewegungsmeldertechnik installiert werden könnte. Hier könnte die Lampen die ganze Nacht preiswert quasi auf Sparflamme brennen, um nur bei Bedarf richtig hell zu werden. Eine Rate von 50 000 Euro hat die Gemeinde als Planungskosten für das neue Feuerwehrhaus im Zentrum vorgesehen.

Bei einigen Sanierungsmaßnahmen am Gebäudebestand trat der Rat auf Empfehlung des Verwaltungs- und Finanzausschusses auch vorsichtig auf die Bremse. So soll der Hauptteil der Fassadenerneuerung an der Auentalschule noch einmal aufgeschoben werden, bis die notwendigen Planungen für Ganztagsangebote konkretisiert seien, sagte Bürgermeister Wengert. Auch mit der notwendigen Sanierung der Schächerkapelle an der Hauptstraße will Owingen noch warten, bis der aktuelle Umleitungsverkehr zurückgegangen sei. "Die Kapelle steht einfach am falschen Platz", sagte Henrik Wengert schmunzelnd: "Doch sie zu verschieben, wäre sicher noch teurer."

In Hohenbodman wird nicht nur eine zusätzliche Wasserleitung vom Hochbehälter Homberg nach Taisersdorf verlegt (160 000 Euro), auch die Umgestaltung des Spielplatzes steht an (25 000 Euro). In Taisersdorf selbst stellt die Gemeinde 25 000 Euro für eine neue Bestuhlung in der Ringerhalle bereit. "Ich denke, das ist dringend notwendig und gegenüber den anderen Teilorten auch nur gerecht."

Wichtige Investitionen im Haushalt 2018

Umbau von Rathaus und Bürgerbüro 497 000 Euro

Energetische Sanierung am Kinderhaus 391 000 Euro

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 286 000 Euro

Wasserleitung Homberg-Taisersdorf 160 000 Euro

Gebrauchtfahrzeug Feuerwehr Hohenbodman 90 000 Euro

Neuer Rasentraktor für Werkhof 65 000 Euro

Medienausstattung der Auentalschule 30 000 Euro

Die kommunalen Steuersätze ändern sich nicht. (hpw)