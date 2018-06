Owingen Exhibitionist im blauen Golf belästigt Frau im Wald bei Owingen

Zuerst manipulierte er an sich im Auto, dann lief er hinter der Walkerin her.

Eine ältere Frau, die am Sonntag gegen 10.15 Uhr im Waldgebiet zwischen Owingen und Billafingen unterwegs war, wurde dort von einem Exhibitionisten belästigt, berichtet die Polizei. Während die Frau dort beim Walken war, überholte sie ein Auto. Als sie kurz darauf an dem geparkten Wagen vorbei kam, sprach sie der Mann an, der hinterm Steuer saß.

Während des kurzen Gesprächs, in das er sie verwickelte, bemerkte die Walkerin, dass der Fahrer "entblößt im Auto saß und sexuelle Handlungen an sich vornahm", beschreibt die Polizei weiter. Daraufhin habe die Frau den Mann angeschrien und sei weiter in Richtung Wald gelaufen. Kurze darauf habe sie bemerkt, dass der Unbekannte sie nun zu Fuß verfolgte. Sie habe erneut geschrien, woraufhin der Mann schließlich zu seinem Auto gelaufen und weggefahren sei.

Von dem unbekannten Täter liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Etwa 30 Jahre alt, um die 175 cm groß, dunkle Haare, dunkle Augen. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einem hellen Oberteil. Bei dem Auto soll es sich um einen blauen VW Golf handeln. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zum Fahrzeug an das Polizeirevier Überlingen, Telefon 0 75 51 / 80 40.