Owingen Der Herausforderer von Bürgermeister Henrik Wengert

Thomas Blietschau kandidiert als Bürgermeister. Der 45-jährige Versicherungsvertreter will mit Kreativität fehlendes Fachwissen ersetzen. Blietschau: "Ich denke, ich bin genauso nett wie Herr Wengert."

Thomas Blietschau zählt die Tage bis zur Bürgermeisterwahl. Es bleiben ihm noch 22 Mal 24 Stunden, um sich in Owingen bekannt zu machen, um den Ort davon zu überzeugen, dass er der richtige Mann ist, der Owingen in den nächsten acht Jahren führt. Der 45-jährige Versicherungsvertreter aus Stockach, geboren in Hoyerswerda, tritt als Herausforderer von Amtsinhaber Henrik Wengert an. Seine Bewerbung um das Amt des Bürgermeisters reichte er zwei Tage vor Bewerbungsschluss im Rathaus ein. "Das musste erst reifen", begründet Blietschau.

Dass es schwer wird, gegen Amtsinhaber Henrik Wengert eine Mehrheit der Bürger für sich gewinnen, zumal in einer relativ kurzen Frist, sei ihm schon klar, sagte Blietschau. "Aber wir sind eine moderne Demokratie. Da kann man sich auch mal vorher ins Bild rücken, bevor der Amtsinhaber aufhört." Im Gegensatz zu Wengert plane er nicht, Wahlplakate aufzuhängen. "Ich fühle mich nicht fotogen genug, und was soll ich auch aufs Plakat schreiben?" Einen Onlineauftritt hat er nicht, "weil ich glaube, dass die Owinger nicht so aktiv sind im Internet". Er setzt auf das persönliche Gespräch.

Blietschau setzt auf junge Wähler. "Ich wäre sicherlich ein Bürgermeister, der mehr für die Jugend tut", kündigte er an. Den Umstand, dass es keinen Jugendgemeinderat in Owingen gibt, wertete er entsprechend: "Das macht augenscheinlich schon den Eindruck, dass die Jugend zu kurz kommt." Sein Ziel sei es, die Zahl der Ausbildungsplätze zu erhöhen, damit junge Menschen am Ort bleiben, worin er auch eine Lösung des Nachwuchsproblems bei der Feuerwehr sehe. In die gleiche Richtung ziele er mit der Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze, damit junge Akademiker zurückkehren könnten nach Owingen. Er setze außerdem auf den Bau eines Mehrgenerationenhauses und weniger auf den Bau eines Pflegeheims. Blietschau ist der Ansicht, dass es hierfür keinen Bedarf in Owingen gibt: "Was ich im Dorf so gesehen habe, gibt es nicht so viele ältere Frauen mit Rollator." Ob diese Beurteilung rein nach dem Augenschein genügt? "Nein, ich habe schon auch mit Leuten geredet." Er kandidiere ja nicht aus dem Blauen heraus. Angesprochen auf sein Wahlprogramm, sagte Blietschau außerdem, dass er den Tourismus stärken wolle.

Die anfallenden Tätigkeiten in einer Rathausverwaltung kenne er bislang nicht. "Verwaltungstechnisch bin ich nicht ausgebildet", sagt Blietschau. "Aber in einem Rathaus gibt es genug professionelles Personal, dass man sich einarbeiten kann." Er sehe für sich den Vorteil, unbefangener an die Probleme herangehen zu können. "Ich kann kreativer agieren als jemand, der weiß, dass diese oder jene Verwaltungsvorschrift das nicht zulässt." Für ihn gelte der Satz "Geht nicht gibt's nicht".

Eigentlich wollte Blietschau Schreiner werden. Weil er schielt, habe ihm ein Betriebsarzt abgeraten. "Er meinte, dann sehe ich beim Sägen meine Finger nicht." Er wurde Koch. "Ich dachte, wenn ich mal keine Frau finde, muss ich mich nicht mit Dosenfutter ernähren." Als zentrale Botschaft formulierte Blietschau diesen Satz: "Ich werde den gleichen Elan, Herz und Leidenschaft an den Tag legen wie Herr Wengert in seiner ersten Amtszeit. Ich sehe das als eine sportliche Herausforderung. Ich denke, ich bin genauso nett wie Herr Wengert."

Zur Person

Thomas Blietschau wurde 1971 in Hoyerswerda, Sachsen, geboren. Er ist ledig und arbeitet als freier Handelsvertreter für Finanz- und Versicherungsprodukte. Nach dem Realschulabschluss 1989 in Hoyerswerda absolvierte er eine Ausbildung zum Koch, leistete seinen Grundwehrdienst und arbeitete anschließend als Telefonverkäufer. 1994/95 war er Vertriebsbeauftragter für Bekleidungen bei "Fason Modeland", 1994 bis 1997 Vertriebsbeauftragter für Telekommunikationssysteme. 1997 bis 2006 arbeitete er als Verkaufsberater im Außendienst für die Coca-Cola AG, was ihn an den Bodensee brachte, wo er seit Mai 2006 eine selbstständige Tätigkeit als Handelsvertreter, beziehungsweise als Versicherungsfachmann mit IHK Abschluss aufnahm. Als Hobby gibt er seine Mitgliedschaft im Schützenverein Überlingen an. (shi)