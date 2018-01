Owingen Bunter Abend der Narrengesellschaft begeistert

Der Bunte Abend der Narrengesellschaft ist die närrische Biennale von Billafingen, denn er findet nur alle zwei Jahre statt. Hier wird das Dorfgeschehen kurzweilig in Szene gesetzt – zum großen Vergnügen der Zuschauer.

Owingen – Es ist schon Tradition, dass der Bunte Abend der Narrengesellschaft in Billafingen nur alle zwei zwei Jahre quasi als Biennale über die Bühne der Neuen Gerbe geht. Das garantiert zugleich, dass die Akteure genügend Muße und Zeit haben, um Stoff für ein abwechslungsreiches Programm zu sammeln und das auch attraktiv in Szene zu setzen. Das gelang schon bei der Premiere bestens, zu der Präsident Martin Bartsch ein fast so volles Haus willkommen heißen konnte wie am Samstag. Zwei weitere Veranstaltungen sind am 2. und 3. Februar vorgesehen, Beginn jeweils um 19.30 Uhr.

Intelligenter Witz, amüsante Zoten und etwas Klamauk – das Programm bot dem begeisterten Publikum von allem etwas in der richtigen Dosis. Kurzweilig moderiert von Ortsvorsteher Markus Veit als Bahnhofschef ohne Bahn und Albert Franz, dem hörbar gebürtigen Sauerländer, aber seit vielen Jahren begeisterten Billafinger, der vergeblich auf einen Anschluss wartet und am Ende nur noch auf einen Schienenersatzverkehr hoffen kann. Kein Wunder, wie sich im Laufe des Abends herausstellt, sind die Schienen doch längst im Urstromsumpf versunken und die Oberleitungen wurden für die Einzäunung der Wasserbüffel sinnvoll genutzt. Dass Billafingen ein regelrechter Talentschuppen ist, bewies einmal mehr die junge Sarah Riethmann (14), die im Vorjahr schon bei "The Voice Kids" auf der Mattscheibe zu sehen war und dort bis ins Halbfinale gekommen war. Eine Augenweide ganz unterschiedlicher Art waren die Choreografien von Frauen- und Männerballett, beim glitzernden Charleston oder im Square-Dance-Takt und Western Style.

Viel Lokalkolorit

Bestnoten verdienten sich "Sugar" Susanne Otto und Ruth Santer als "Daphne", die in ihrem unnachahmlichen Vorarlberger Dialekt mit Schwyzer Einschlag verzweifelt versucht, der Partnerin vor traumhafter Bergkulisse den ersten Schwung auf Skiern beizubringen: "In die Knie gehen, Oberkörper nach vorn, Talski belasten und s' Stemmbögeli machen." Dazwischen gibt es im Duett viel Lokalkolorit nach Noten.

Kleinere und größere Missgeschicke aus dem Billafinger Alltag trugen umso mehr zur allgemeinen Erheiterung des Publikums bei, da die Beispiele allesamt ein gutes Ende fanden. Nun wusste jeder, dass ein Ortschaftsrat sich vom Balkon abseilen musste, dass ein Pfarrer sich mit dem Auto bei Glatteis überschlug, dass eine Familie nach einer Taufe ein anderes Kind in der Kirche vergaß und es später im Glockenturm wiederfand oder dass der Roboter-Rasenmäher eines Billafingers nach getaner Arbeit den Heimweg nicht mehr fand. Running Gags sind die zahlreichen öffentlichen Toiletten, die plötzlich wie Pilze aus dem Boden geschossen seien, oder die illegale Überwindung von Straßensperrungen, die nicht in Mexiko, sondern zwischen Billafingen und Nesselwangen errichtet wurden.

Eine letzte Träne weinten die Akteure auch der Rothschen Scheune und den Plänen der "Sielmänner" nach. Doch umso engagierter wurden die Arbeiten am neuen Dorfplatz vorangetrieben. Während Bürgermeister Henrik Wengert zur Endabnahme auftaucht, trudeln die ersten Bewerbungen für die neue Stelle des Dorfplatzwarts ein. Darunter ein Thomas B. aus Stockach, der sich der Gemeinde schon zum zweiten Mal mit seinen Kompetenzen empfiehlt. Immerhin befindet sich der ehemalige Rathaus-Aspirant in der illustren Gesellschaft eines Donald T., der gleich mal das neue Sternenbanner mit integriertem Billafinger Einhorn hissen lässt.

Die Akteure