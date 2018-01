Owingen Bürgermeister Henrik Wengert auf zweite Amtszeit verpflichtet

Der Owinger Bürgermeister Henrik Wengert ist auf seine zweite Amtszeit verpflichtet worden. Rudolf Fischer würdigte die engagierte und faire Arbeit Wengerts. Landrat Wölfle zollt der Ernsthaftigkeit des Wahlkampfs Respekt.

"Oh happy day" spielte der Musikverein Owingen am fast nahtlosen Übergang von der Sitzung mit offizieller Verpflichtung von Bürgermeister Henrik Wengert für seine zweite Amtszeit hin zum festlichen Neujahrsempfang der Gemeinde für die Bürger. Wo man hinhörte für alle Anwesenden schien es in der Tat ein "glücklicher Tag" zu sein, an dem der amtierende Bürgermeister die nächsten acht Jahre in Angriff nahm. "Ein wunderschöner Tag", prostete ein älterer Owinger zweieinhalb Stunden später dem nahbaren Bürgermeister zu und hätte am liebsten zu singen begonnen: "So ein Tag...."

Zwar nur Formsache war die Verpflichtung Wengerts – eine Vereidigung sei beim zweiten Mal nicht erforderlich, ließ Gemeinderat Rudolf Fischer wissen. Dass dennoch rund 500 Owinger Bürger daran Anteil nähmen, versicherte Henrik Wengert, erfreue ihn ganz besonders. Schon routiniert in Sachen Verpflichtungen, Vereidigungen und Verabschiedungen ist Rudolf Fischer, seit vielen Jahren erster Stellvertreter des Bürgermeisters. Fischer konnte aus diesem Anlass auch mehr Prominenz als sonst willkommen heißen. Neben Kollegen Wengerts insbesondere Landrat Lothar Wölfle, der an diesem Tag Farbe bekannte für die Bürgermeister. Dafür entschwanden die Abgeordneten Martin Hahn, Klaus Hoher und Lothar Riebsamen sukzessive – schließlich war um 18 Uhr Ministerpräsident Kretschmann in Friedrichshafen angekündigt.

Voll des Lobs über die erste Amtszeit des Owinger Bürgermeisters war Rudolf Fischer. "Die Gemeinde hat eine rasche und gute Entwicklung genommen", konstatierte er. Von Anfang an habe Henrik Wengert die ganze Bürgerschaft "mit ins Boot genommen". Im Rahmen der Bürgerwerkstatt "Owingen 2025" habe es eine wichtige und professionell begleitete Beteiligung an der Gemeindeentwicklung gegeben. Vieles davon sei entweder "schon umgesetzt, auf dem Weg oder in Planung".

Umso erfreuter seien alle gewesen, dass Henrik Wengert sich um eine Wiederwahl beworben und am Ende den großen Vertrauensbeweis erhalten habe. Rudolf Fischer dankte Wengert für die stets faire Zusammenarbeit und das "außerordentliche Engagement" der vergangenen acht Jahre. Er sei überzeugt, dass "wir gemeinsam die Herausforderungen der nächsten Jahre meistern werden," erklärte Fischer. "Das Gemeindeparlament gibt dir durch mich das feste Versprechen, dass wir alle dich nach besten Kräften unterstützen werden", sagte Fischer. Er erinnerte an die Verabschiedung von Karl-Friedrich Reiner vor exakt 16 Jahren. Damals habe er gesagt, Reiner sei der "geborene Schultes" gewesen, heute sage er: "Bürgermeister Henrik Wengert ist der geborene Schultes."

Großen Respekt zollte auch ein gut gelaunter Landrat Lothar Wölfle dem alten und neuen Owinger Bürgermeister und dessen "fulminantem Ergebnis" bei der Wahl. Wengerts gute Arbeit sei so verwunderlich nicht, sagte der Landrat, er habe ja lange genug im Landratsamt gearbeitet. Wengert habe gut daran getan, die Wahl trotz erkennbar guter Aussichten so Ernst zu nehmen, wie er dies getan habe, erklärte Lothar Wölfle. "Und auch der Bürgermeister hat einen Anspruch darauf, dass die Bürger sich mit ihm auseinandersetzen."

Eine konstruktive Zusammenarbeit bei interkommunalen Projekten in der Verwaltungsgemeinschaft sicherte Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler zu. Einziges Defizit aus seiner Sicht war, dass er das Büro Wengerts noch nicht kenne. "Es ist ein Privileg, in Owingen seinen Dienst tun zu dürfen", berichtete Pfarrer Michael Schauber als evangelischer Pfarrer aus eigener Erfahrung. Ja, wenn man von oben über den Ort blicke, steige ein warmes Gefühl auf, beschrieb er die positive Atmosphäre. Beim anschließenden Neujahrsempfang kam auch Bürgermeister Henrik Wengert etwas länger zu Wort und zeigte nach seinem Rückblick einige neue Perspektiven für das Jahr 2018 auf.

Owingen und die Bürgermeister

Die Gemeinde Owingen ging bislang recht sparsam mit ihrem Spitzenpersonal um. Der wiedergewählte und ins Amt eingeführte Henrik Wengert ist seit 1946 erst der vierte Bürgermeister im zweiten Rathaus. Vor der Gemeindereform lenkte Josef Fischer von 1946 bis 1969 die Geschicke des alten Owingen. Im zarten Alter von 25 Jahren eroberte sich der Schwabe Karl-Friedrich Reiner erstmals den Chefsessel, wurde dreimal wiedergewählt und behielt ihn 32 Jahre lang. Noch weit vom 60. Geburtstag entfernt war Reiner, als er 2001 nach vier Amtszeiten in den Ruhestand verabschiedet wurde. Nicht so ganz warm wurden die Owinger anschließend mit dessen Nachfolger Günther Former, dessen acht Jahre vor diesen Maßstäben nur eine kurze Episode darstellen. Im Oktober 2009 holte sich Henrik Wengert gegen den Amtsinhaber auf Anhieb einen unerwartet klaren Sieg. Nachdem Wengert in den letzten Jahren einigen Avancen anderer Gemeinden widerstanden hatte, schien er im Vorfeld der letzten Wahl im Oktober 2017 zunächst allein auf weiter Flur. Doch auch das „kleine Störfeuer“, wie Rudolf Fischer den überraschenden Gegenkandidaten rückblickend nannte, konnte Henrik Wengert nichts anhaben. (hpw)