Owingen Aussegnungshalle auf Friedhof eingeweiht

Freude, wo sonst Trauer herrscht: Die neue Aussegnungshalle auf dem Friedhof von Owingen ist eingeweiht worden. Ein langer Entscheidungsprozess sei zu einem guten Ergebnis gekommen, zog Bürgermeister Henrik Wengert Bilanz. Er lobte Architektin Jasmin Endres dafür, dass sie einen "einfühlsamen Entwurf" realisiert habe.

"Leben und Tod gehören zusammen", sagte Bürgermeister Henrik Wengert bei der feierlichen Einweihung der neuen Aussegnungshalle auf dem Owinger Friedhof: "An der Erfahrung, dass das Leben endlich ist, kommt keiner vorbei." In dem neuen, lichten Gebäude, das rund 70 Gästen Platz bietet, konnte Wengert neben den drei Geistlichen Karl-Heinz Berger, Michael Schauber und Simon Höfli die Owinger Ortsvorsteher Jörg Nesensohn, Angelika Thiel und Markus Veit begrüßen. Gekommen war auch deren Kollege Siegfried Weber aus dem am nächsten gelegenen Überlinger Teilort Bambergen, dem historisch bedingt knapp 20 Prozent der Fläche des Owinger Friedhofs gehören.

Henrik Wengert beschrieb noch einmal den zähen Entscheidungsprozess, der am Ende zu diesem positiven Ergebnis geführt habe. Die ersten vergeblichen Vorüberlegungen hätten sich länger hingezogen als die aktuelle Planung und deren Umsetzung. Vor mehr als sechs Jahren hatte Diakon Ulrich Bartsch erste Gedanken für eine Aussegnungshalle skizziert, die schon seit 1985 an einem anderen Standort entstehen sollte. Erst im Juli 2015 habe sich der Gemeinderat für den aktuellen Platz entschieden, der aus topografischer Sicht günstiger und besser wahrnehmbar war.

Der Bürgermeister dankte insbesondere Architektin Jasmin Endres, die binnen kurzer Zeit ein Konzept vorgelegt und "eine besondere Form und dennoch eine harmonisch wirkende Halle" entworfen habe. "Sie hat sich mit viel Enthusiasmus dem heutigen Interieur gewidmet", betonte Wengert. Er verwies auf die schlicht und zugleich edel anmutende Beleuchtung mit einem Glaskugelklassiker.

Aber auch auf die Holzbänke, die gemeinsam mit Rolf Bernauer und Ralf Keller entwickelt worden seien und an diesem Tag eine Premiere feierten. In ehrenamtlicher Arbeit seien sie von Markus Endres, Christof Franz und Andreas Schnell zusammengebaut und rechtzeitig geölt worden. Farbige kleine Fenster für die Aufbahrungsräume wurden von der Glaskünstlerin Edeltraud Brecht entworfen und von Andreas Dierig angefertigt, der mit der Leihgabe einer farbigen Glasskulptur dem großen Raum eine warme Atmosphäre verlieh.

Die drei Geistlichen hatten zuvor eine kleine Andacht mit Gesang, Psalmen und Gedanken zum Tod gestaltet und am Ende Bürgermeister Henrik Wengert symbolisch das Büchlein mit ökumenischen Liedern übergeben, das bei Bestattungen künftig hier verwendet werden wird. "So nimm denn meine Hände" hatte der evangelische Pfarrer Michael Schauber mit den Gästen gesungen und dazu die Geschichte eines jungen Paares geschildert, das völlig unerwartet mit dem Tod konfrontiert worden war. Hände, die Halt geben. Hände, die loslassen und loslassen können. Auch in Psalmen tauche dieses Bild auf: "Halte deine Hand über uns...".

Karl-Heinz Berger, Pfarrer der Überlinger Münstergemeinde und der katholischen Seelsorgeeinheit, sprach den geistlichen Segen. "Es ist gut, einen Ort zu haben, an dem man zusammenkommen kann", erklärte Berger. "Trauer gehört zum Leben dazu", sagte Pastor Simon Höfli von der Mennonitengemeinde. "Es braucht jedoch einen Ort, an dem man diese Trauer zum Ausdruck bringen und an dem man Abschied nehmen kann." Künftig werde in der Aussegnungshalle daher die Trauer vorherrschen, erklärte der Pastor. Doch am Tag der Einweihung gebe es Grund zur Freude.

Nachdem Bürgermeister Henrik Wengert beim Richtfest im April den anschließenden Umtrunk aus Pietätsgründen noch vom Friedhof zum Bauhof verlegt hatte, wurde die Freude der Fertigstellung mit einem Sektempfang an Ort und Stelle gefeiert. Schließlich gab es für die Gäste noch einiges zu besichtigen. Doch auch am Sonntag hatten die Owinger noch genügend Gelegenheit, das neue Gebäude zu inspizieren.

Die Entwurfsidee

Architektin Jasmin Endres hatte ihren Entwurf so beschrieben:

Die Aussegnungshalle gleicht einem Eichenblatt, das auf der Friedhofsmauer zu liegen kommt. Die Eiche gilt schon seit jeher als Lebensbaum, steht mit ihrem dauerhaften Holz und dem langen Leben des Baumes für das ewige Leben. Das Blatt und das Laub stehen für das Vergängliche und gleichzeitig für das Wiederaufblühen.

Das fliegende, hölzerne Dach der Aussegnungshalle ruht, durch ein Lichtband getrennt, auf einer massiven Wandkonstruktion, welche aus der Friedhofsmauer erwächst und die Aussegnungshalle, die Aufbahrungsräume und die Nebeneinrichtungen umfasst.