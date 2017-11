Owingen 19-Jährige kommt mit Auto von Fahrbahn ab

Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Montag, gegen 7.30 Uhr, auf der Landesstraße 205 kurz vor dem Ortseingang Owingen aus noch unklarer Ursache mit ihrem VW nach rechts auf das Bankett geraten, teilt die Polizei mit.

Daraufhin übersteuerte die aus Richtung Lippertsreute kommende junge Frau ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kippte das Auto auf die Fahrerseite und blieb in einer Obstplantage liegen. Die nur leicht verletzte 19-Jährige wurde laut Polizei von einem Ersthelfer aus ihrem VW befreit. Zur medizinischen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der verursachte Gesamtschaden dürfte nach Angaben der Polizei bei rund 7000 Euro liegen.