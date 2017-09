Oberteuringen Vereine wünschen sich einen Festplatz vom Bürgermeister

Vor der Bürgermeisterwahl in Oberteuringen am 24. September hat der SÜDKURIER im Rahmen der Serie "Oberteuringen wählt" die Menschen gefragt: Was wünschen sie sich? Aus den Vereinen kam der Wunsch nach einem Festplatz und einer Halbtagskraft im Rathaus, die sich um den Bereich Kultur kümmert.

Was hält ein Dorf zusammen? Die Vereine, denn sie bieten Plattformen für Bürger, gemeinsam ihren Interessen nachzugehen, sich sportlich, sozial oder kulturell zu engagieren. So gesehen ist der Zusammenhalt in Oberteuringen groß, denn der kleine Ort hat nicht nur viele, sondern auch sehr aktive Vereine. Vom Billard- bis zum Volleyballclub sind 37 Vereine gelistet.

Für eine launige und ereignisreiche fünfte Jahreszeit und viele Events davor und danach sorgen in Oberteuringen gleich drei Narrenzünfte – in einem Ort! Gut ein Fünftel der rund 5000 Einwohner ist Mitglied bei den Hefigkofener Rechbergböcken, bei den Bitzenhofener Narren oder den Teuringer Johle, darunter auch viele Gemeinderäte. Seit fast 20 Jahren ist Boris Pechtl Teil dieser besonderen Vereinskultur. Auch er findet, dass die Vereinsvielfalt prägend ist im Ort. Der Zunftmeister der Teuringer Johle ist seit zehn Jahren im Vorstand, seit 2013 Vorsitzender. "Die Teuringer sind nicht nur ein närrisches Volk", sagt Boris Pechtl, "die Narren sind auch eine Macht im Ort." Und doch fällt ihm einiges ein, was er dem neuen Bürgermeister quasi als Sprachrohr der Narren gern mit auf den Weg geben würde.

Obwohl es seit Jahrzehnten gewachsene Traditionen und kulturelle Veranstaltungen gibt, gebe es keinen ausgewiesenen Festplatz in Oberteuringen, sagt er. Und damit fehle vielen Vereinen schlicht die Möglichkeit, eigene Veranstaltungen im gewünschten Umfang zu organisieren. Deshalb weiche der Fußballverein nach Hefigkofen aus, um sein Tauziehturnier zu machen, und jahrelang mussten die Johle ihr Volleyballturnier in Bermatingen ausgetragen. Das findet inzwischen schon auf dem Teuringer Sportplatz statt, aber "um 22 Uhr fällt der Hammer", sagt Boris Pechtl. Als in einem Jahr mal drei große Veranstaltungen auf diesem Gelände stattfanden, wurden die Vereinsvorstände ins Rathaus zitiert und gingen mit der Aussage nach Hause, dass außer dem Blütenfest hier nichts mehr stattfinden dürfe, was nächtens die Anwohner um den Schlaf bringe. "Das heißt, wir dürfen diesen Platz nur mit Einschränkungen nutzen", erklärt Pechtl. Der Platz an sich sei eigentlich toll.

Auch unter Dach sei es für die Narren schwierig, ihr eigenes Süppchen zu kochen. Obwohl die drei Zünfte sehr gut aufgestellt sind, gebe es keine Möglichkeit, beispielsweise einen Narrenball in der "Post", der einzigen Lokalität der Gemeinde in entsprechender Größe, zu veranstalten. Das Lokal ist verpachtet und wird von den Wirtsleuten bewirtschaftet. Auf eigene Rechnung könne man da nichts machen. "Da haben wir am Ende mehr Kosten als Einnahmen", sagt Boris Pechtl, was es schwierig für Vereine macht, selbst ein Stück weit Gelder zu erwirtschaften. Am schönsten fände es der Zunftmeister, wenn man die "Post" einmal im Jahr mieten und selbst bewirtschaften könnte.

"Ein ordentlicher Zunftball gehört doch in jeden Ort", sagt er augenzwinkernd. Überdenken oder am besten mit den Vereinen überarbeiten sollte der neue Bürgermeister auch das Konzept des Teuringer Sonntags, an dem sich seit gefühlt 25 Jahren nichts verändert habe. "Meine Botschaft wäre, das Kulturelle im Ort ein bisschen anzukurbeln. Die Vereine dafür sind da."

Die Kulturinstitution schlechthin in Oberteuringen ist die "Mühle", die in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen feiert. Das Programm gestaltet seit jeher ein Ehrenamtsteam, das mit seinem großen Engagement Jahr für Jahr die Kleinkunstbühne mit Leben füllt. Von Anfang an dabei ist Irmi Dollanski, die sich aber so langsam Sorgen um die Zukunft macht. "Wir sind Mitte 70. Wie lange sollen wir das noch stemmen", fragt die Powerfrau. Sie müsse unentwegt über eine gute Nachfolgeregelung nachdenken, "nur fällt mir nix Gescheites ein." Zwar gebe es im Rathaus mit Leonie Messmer eine zuständige und sehr rührige Ansprechpartnerin, vor allem für alle Vertragsangelegenheiten. Doch ein klein wenig klingt die Sorge an, dass die "Mühle" einschlafen könnte, wenn sich nicht Jüngere finden, die sich ehrenamtlich einbinden lassen. Nur ist das im "Mühle"-Betrieb eben ein ganzer Haufen Arbeit.

Irmi Dollanski weiß es zu schätzen, dass Bürgermeister Karl-Heinz Beck dem "Mühle"-Team "nie reingeschwätzt" oder Steine in den Weg gelegt habe, ganz im Gegenteil. Er und auch der stellvertretende Bürgermeister hätten sogar das "Buletten-Abi" für die Konzession gemacht, damit in der "Mühle" bewirtet werden kann, erzählt sie. "Aber irgendwann werden wir nicht mehr drum herum kommen, eine Halbtagsstelle im Rathaus für Kultur einzurichten", sagt Irmi Dollanski. Was den neuen Bürgermeister angeht, so setzt sie darauf, dass der Zuschuss für den Kulturverein auch dann nicht in Frage gestellt werde, wenn die Gemeinde mal sparen muss. "Ich würde mir schon wünschen, dass wir und das Mühle-Programm weiter als Kulturveranstaltungen der Gemeinde verstanden werden. Wir machen das ja nicht zum eigenen Vergnügen."