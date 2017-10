vor 4 Stunden Kerstin Hahn Oberteuringen Richtfest an Wohnprojekt für 18 Menschen mit Behinderung

Die Stiftung Liebenau baut in Oberteuringen ein Wohnprojekt, das 18 Menschen mit Behinderung ein neues Zuhause geben will. Das Projekt kostet 2,5 Millionen Euro. Jetzt wurde Richtfest gefeiert. Bezogen wird das Haus an der Robert-Koch-Straße im Juni 2018.