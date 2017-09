Oberteuringen Oberteuringen wählt: Kandidat Reinhard Friedel punktet als Einheimischer

Einer vom Dorf fürs Dorf: Bei der Bürgermeisterwahl will Reinhard Friedel als Einheimischer mit umfangreichem Wahlprogramm das Rennen für sich entscheiden.

Mitten in einer Obstplantage irgendwo in Bitzenhofen steht Reinhard Friedel im knöchelhohen Gras. Der Blick des Betrachters schweift über Apfelbäume hinunter ins Dorf, bleibt am markanten Kirchturm hängen. Ein kurzärmliges Hemd, keine Krawatte. Die trägt der 45-Jährige ungern, obwohl er Amtsleiter im Häfler Rathaus mit über 100 Mitarbeitern in seinem Verantwortungsbereich ist. Bodenständig, heimatnah, verwurzelt: So präsentiert sich der 45-Jährige auf seinem Wahlflyer, empfiehlt sich so als "Ihr Bürgermeister".

Als er bereits im Mai öffentlich macht, dass er sich um die Nachfolge von Karl-Heinz Beck bewerben wird, schien das Rennen für viele im Ort schon gelaufen. Wer sollte gegen den einheimischen Verwaltungs-Profi mit großer Bekanntheit in Oberteuringen, einem "Vereinsmeier" in bestem Sinne, wer sollte ihm als Gegenkandidat das Wasser reichen können? Reinhard Friedel selbst bat immer um Zurückhaltung und keine voreiligen Schlüsse. Dass sich der Unterteuringer Ralf Meßmer – "er, der nicht groß bekannt war im Ort" – der Wahl stellt, kam für ihn nicht mehr überraschend. Zu offensichtlich hatte der Kämmerer aus der Nachbargemeinde das Feld sondiert. So schwingt unüberhörbar Anerkennung und Respekt mit, wenn Friedel sagt, dass sein Gegenkandidat ein "großes Kaliber" sei. "Das höre ich oft raus, wenn ich mit den Leuten rede", sagt er. Aber die Felder sind abgesteckt, zumal beide sich fachlich ebenbürtig sind: Hier Reinhard Friedel, der sich auskennt, seit 40 Jahren im Ort verwurzelt und vernetzt ist. Dort Ralf Meßmer, der mit seiner Unabhängigkeit von allen lokalen Netzwerken punkten will. Was von beidem die Teuringer nach 31 Jahren Karl-Heinz Beck eher wollen, "das wird gerade so ein bisschen abgewogen, habe ich das Gefühl", sagt Reinhard Friedel.

Zu wenig Platz für viele Ideen

Für ihn ist Oberteuringen einen attraktive, schöne Gemeinde. "Aufgeräumt, keine Sanierungsstaus, freilich einiges anzupacken. Ich habe jedenfalls viel vor." Das spiegelt sich auch in dem Wahlflyer wider, der seine drei Top-Themen näher beschreibt und weitere 13 "Baustellen" benennt. Aber auch dafür war auf dem Papier zu wenig Platz. Seit Monaten steht die lange Liste mit Ideen und Vorhaben, die er schon beim ersten Gespräch im Mai vorgelegt hat. In diesen Tagen, nach Bürgergesprächen und Stammtischrunden, kommt immer wieder etwas Neues dazu.

So ein Wahlprogramm müsse schon irgendwie eine eierlegende Wollmilchsau sein, um Vielen gerecht werden zu können, sagt Reinhard Friedel. Was er aufgeschrieben hat und vertritt, sei sicher kein Programm für zwei Jahre. "Aber es sollte klar sein, in welche Richtung ich will." Top 1: den Schulhausbau schnellstmöglich anpacken, Ganztagsgrundschule umsetzen. Im Gespräch geht's dann mehr ins Detail. Ob die Aula vielleicht doch finanzierbar ist, will er nochmal prüfen. Dass es bei der Verkehrssituation vor der Schule Handlungsbedarf gibt, sieht Reinhard Friedel auch, hat aber "noch kein Patentrezept". Beim Lebensraum-Campus – Top 2 – geht die eigentliche Arbeit nach dem Bau jetzt erst los. Die vielen neuen Einrichtungen mit Leben zu füllen sei "eine große Aufgabe". Nicht zuletzt und Top 3 die Bürger- und Jugendbeteiligung: "Da ist noch Luft nach oben", sagt Reinhard Friedel. Er hielte Bürgernähe für "die wichtigste Grundlage meiner Arbeit als Bürgermeister". Neujahrsempfang, Bürgermeister-Sprechstunde auch in den Ortschaften oder regelmäßige Bürgerversammlungen wären seiner Meinung nach solche Elemente, um den offenen Dialog in der Gemeinde zu pflegen und Informationen fließen zu lassen.

Ortschaften sind am Zug

Zwischen den Zeilen der Themenübersicht auf seinem Flyer verstecken sich aber auch Anliegen, die nicht so plakativ zu formulieren sind. So schwingt eine leise Unzufriedenheit mit, wenn Reinhard Friedel davon spricht, dass die Ortsentwicklung in den letzten Jahren eher eine im Ortskern war. Vom neuen Kindergarten oder dem Lebensraum-Campus profitieren freilich auch die Ortschaften, aber er würde gern den Blick stärker wieder auf Bitzenhofen oder Hefigkofen richten. So sei die Sanierung der Ortsmitte in Bitzenhofen sicher nicht das drängendste Problem, aber eben schon lange ein Thema. Auch an die durchgängige Straßenbeleuchtung nach Hefigkofen etwa würde er gern irgendwann einen Haken machen.

Eine bessere Anbindung der Ortschaften an den Häfler Stadtbus hält er per se für notwendig. Beim ÖPNV gebe es ohnehin Verbesserungspotenzial. Da dürfte ihm wohl kaum ein Teuringer widersprechen. Ein Gutachten, dass der Häfler Stadtverkehr erstellen lässt, soll dieses Potenzial ausloten. Dazu fällt dem Bürgermeister-Kandidaten einiges ein. 120 Schüler pendeln täglich nach Friedrichshafen. Die meisten sitzen zu Stoßzeiten im überfüllten Bus. Der Stundentakt tagsüber ist seiner Meinung nach ausreichend, sollte aber auch in den Teilorten angeboten werden. Nur am Wochenende und in den Abendstunden sieht's ganz düster aus. "Das Ruftaxi mit einzubinden wäre eine Idee als Alternative zum Linienbus in den Abendstunden", sagt er.

Obstbau ist Landschaftspflege

Wenn Reinhard Friedel dann zum Abschluss über Oberteuringen und die Land(wirt)schaft spricht, wird klar, warum er sich für seinen Wahlflyer in der Plantage ablichten ließ. 87 Prozent der Gemeindefläche sind Feld und Wald, weiß er. "Wir haben derzeit 20 Obstbauern im Vollerwerb und noch mehr im Nebenerwerb, die das bewirtschaften. Obstbau ist hier seit jeher Landschaftspflege", verdeutlicht der Bürgermeister-Kandidat, warum ihm das Wohl und Wehe der Ortsbauern wichtig ist. Wenn es nach ihm geht, soll Oberteuringen seinen Dorfcharakter mit Wiesen, Äckern und Plantagen auch behalten. Näher an die Stadt heranrücken will er jedenfalls nicht. "Natürlich müssen wir den Ort weiter entwickeln, aber eben nicht im Tempo der letzten Jahre, auch wenn das richtig und wichtig war", sagt er. Nun habe man eine Größe erreicht, die gut sei, wiewohl Straßen, Schule, Kindergarten oder Kläranlage jetzt gewissermaßen nach- oder mitwachsen müssen. Neue Baugebiete sollten jedoch klein bleiben und eher im Innenbereich entstehen und was gebaut wird, dem Dorfcharakter Rechnung tragen. "Die Gemeinde muss ein Stück weit durchatmen", meint Reinhard Friedel.

Podium zur Wahl

Ein erstes Aufeinandertreffen der beiden Bewerber für das Amt des Teuringer Bürgermeisters gab es am vergangenen Montag im Gasthaus Post. Bei dieser Veranstaltung der Gemeinde durften die Besucher keine Fragen an Ralf Meßmer beziehungsweise Reinhard Friedel richten. Für einen Schlagabtausch der beiden Kandidaten, wie auch ausreichend Zeit für Fragen der Wählerinnen und Wähler an die beiden Bewerber, soll das Wahlpodium des SÜDKURIER am Montag, 18. September, ab 19 Uhr in der „Post“ ausreichend Möglichkeiten bieten. Moderieren wird dieses Podium SÜDKURIER-Redakteur Manfred Dieterle-Jöchle. Der Eintritt zu diesem Podium ist frei. Die Redaktion versteht diese Veranstaltung auch als eine Entscheidungshilfe für die Wahl am Sonntag, 24. September. Der Kandidat, der dabei mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann, wird neuer Bürgermeister der Rotachtal-Gemeinde. An diesem Sonntag findet zeitgleich die Bundestagswahl statt. (dim)