Oberteuringen Gute Stimmung beim Teuringer Sonntag

Die 38. Auflage des Dorffestes "Teuringer Sonntag" in Oberteuringen ist zwar nicht von der Sonne verwöhnt worden, doch das tat der guten Stimmung auf dem St.-Martin-Platz keinen Abbruch.

Wenn die Oberteuringer Vereine zum Dorffest einladen, lassen sich die Besucher von ein paar Regentropfen und kühleren Temperaturen nicht abschrecken. Zum 38. Mal ist der "Teuringer Sonntag" auf dem St.-Martin-Platz gefeiert worden. 14 Vereine und Einrichtungen sorgten für ein leckeres kulinarisches Angebot und ein abwechslungsreiches Programm.

Das "Ein Prosit der Gemütlichkeit" erklang beim Frühschoppen mit der Teuringer Trachtenkapalle zwar aus nicht ganz so vielen Kehlen, aber der guten Stimmung tat dies keinen Abbruch. Die Küche blieb am Sonntag in vielen Haushalten kalt. Sorgten doch die Vereine beispielsweise mit Braten, Steaks und Maultaschen fürs Mittagessen. "Es sind zwar insgesamt weniger Leute da als sonst, aber zum Essen kommen die Teuringer", stellte Heike Schorpp beim Verkauf knuspriger Dinnete am Stand des Musikvereins fest. Begehrt waren auch die Plätze in der gemütlichen Hütte der Narrenzunft Hefigkofen.

Ob Waffeln mit Puderzucker bei den Ministranten oder Donuts und fruchtige Kinder-Cocktails bei den Eltern des Rotach-Kindergartens – auch für den Nachtisch war gesorgt. Rund 50 Kuchen haben die Bäckerinnen der örtlichen Kirchengemeinde gebacken. "Der Erlös fließt in die Renovierung unseres Kirchturms", berichtete Anita Fauser und schnitt eine weitere Torte an. Die Chorgemeinschaft Oberteuringen unterhielt nicht nur auf der Bühne mit Liedern. Gern kauften Besucher auch Lose für die große Tombola mit mehr als 900 Preisen. "Inklusive Trostpreise", gab Halmuth Miess zu. Bereits um 13 Uhr waren fast alle Lose verkauft. "Wir sind sehr zufrieden", sagte der Kassierer der Chorgemeinschaft, die von Anfang an beim Teuringer Sonntag dabei ist.

Auch wenn es für die Hüpfburg zu nass war, kamen die Kinder auf der Wiese des Pfarrgartens auf ihre Kosten. Besonders beliebt waren coole Glitzer-Tattoos. "Fußball, Dino, Anker und Drache kommen am besten an", sagte Stefanie Thoma, Mama vom Rotach-Kindergarten. Von welchem Stofftier kann ich mich trennen? Welches Spielzeug ist zwar noch gut, aber ich bin einfach zu groß dafür? Beim Kinderflohmarkt wechselte so manches lieb gewonnene Spielzeug seinen Besitzer.