Oberteuringen Grundschüler erleben Integration durch Musik

Musikerin Andrea Diersch bietet an der Teuringer-Tal-Schule in Oberteuringen sowie an der Grundschule Leimbach eine Arbeitsgemeinschaft an, in der Kinder gemeinsam Musik machen. Mit dem Projekt nimmt sie auch am Wettbewerb "Einfach Klasse!" von SÜDKURIER und EnBW Energie Baden-Württemberg teil.

Sechs Kinder nehmen gerade an der "Streicher Bass & Co."-Arbeitsgemeinschaft (AG) von Andrea Diersch an der Teuringer-Tal-Schule in Oberteuringen teil. Eigentlich wären es sieben, aber Alida hat jetzt gleich Sport, weshalb sie nur fürs gemeinsame Foto vorbeikommt. Bevor es losgeht, müssen die Kinder ihre Instrumente holen. Ein Kontrabass, drei Celli und 13 Geigen stellt ihnen die Schule zur Verfügung. Mit dieser Ausstattung und einer Lehrerin, die Diplom-Musikerin ist, steht dem musischen Nachmittagsspaß nichts mehr im Wege.

Andrea Diersch spielt selbst in unterschiedlichen Ensembles und strahlt ihre Freude am Klang und den Spaß an der Musik unmittelbar aus. Sie leitet AGs zur Integration durch Musik in der Nachmittagsbetreuung der Teuringer-Tal-Schule und der Grundschule Leimbach im Markdorfer Teilort Riedheim. Mit dem Projekt nimmt sie auch am Schulwettbewerb "Einfach Klasse!" von SÜDKURIER und EnBW Energie Baden-Württemberg teil. Ihr ist wichtig, dass die Kinder elementare Grundbegriffe kennen und mit der Grundhaltung des jeweiligen Streichinstruments vertraut sind. Wer "Schulter, Geige, Nase, Schnecke – alles ohne eine Ecke" kann, der hält die Geige richtig. Das sieht ganz unverkrampft und locker aus.

Entsprechend wohlklingend ist auch das, was die Kinder an Tönen aus ihren Instrumenten hervorbringen. Sie folgen der Geschichte eines Kieselsteins, der eine weite Reise um die Welt macht. Das Motiv entstammt einem Theaterstück, das als Schattentheater in der Schule aufgeführt wurde und bei dem die Kinder sowohl die Figuren bewegten als auch musikalisch begleitend mitwirkten. Sie dürfen mit ihren Instrumenten ausprobieren, wie es sich anhören könnte, wenn von einem ovalen Stein die Rede ist, der an eine Rakete gebunden wird, an der Schnur vom Boden abhebt, zischt wie ein Feuerwerk und weggeschleudert wird. Wie hören sich weiche weiße Blüten an, vor allem, wie macht man passende Töne dazu?

Außer den Streichinstrumenten spielen die Kinder afrikanische Perkussionsinstrumente. Eines davon ist ein Holzfrosch und Jonah kann genau zeigen, an welcher Stelle darauf geklopft werden muss, damit er anders klingt. Die Kinder haben sich selbst ausgesucht, welches Instrument sie spielen wollen. Manchmal entscheiden sie sich auch um. Kornel beispielsweise spielte bisher Geige, aber nun wählt er lieber ein Cello. Sarah liebt am Kontrabass, dass er so schön tief klingt. Larry hat zwischendrin Lust, die Schlagzeugstöcke wegzulegen und ein wenig Geige zu spielen.

Musik und Rhythmus folgen universellen Regeln, die allen Menschen innewohnen, unabhängig von Musikalität und Umfeld. Andrea Diersch nutzt dieses Potenzial als gemeinsame Realität, als Basis für Musik als Sprache. Überdies bringen die Kinder viele weitere Sprachen mit. Alle können deutsch und ein wenig englisch. Samuel spricht außerdem kroatisch, Sarah rumänisch, Kornel ungarisch, Larry französisch. Sie erzählen von ihren Wurzeln und denen ihrer Eltern. Integration ist dann erreicht, wenn es um anderes als Herkunft geht. Das ist bei den Kindern hier der Fall. Die wundern sich eher über die Frage der Frau von der Zeitung. Jetzt haben sie Wichtigeres zu tun. "Macht, was euch einfällt", sagt Andrea Diersch, "was wie ein schöner Sonnenuntergang klingt." Keine Frage, da haben die jungen Musiker viele klingende Antworten parat.

"Einfach Klasse!"

Der Schulwettbewerb von SÜDKURIER und EnBW startet in eine neue Runde. Unter dem Motto „Einfach Klasse!“ suchen wir besondere Projekte, mit denen sich Schüler aktiv in die Gesellschaft einbringen. Wir wollen zeigen, dass Schüler sich auch über den Schulhof hinaus engagieren.

Nachhilfe in Deutsch für Flüchtlinge, Vorlesestunden für Senioren in Pflegeheimen oder ein Kiosk mit Fair-Trade-Produkten an der eigenen Schule – viele Schüler setzen ihre Ideen um, helfen, gestalten, lösen Probleme, verbinden Menschen und beschäftigen sich mit aktuellen Fragen. Doch passiert das oft abseits der Öffentlichkeit. Das SÜDKURIER Medienhaus und die EnBW Energie Baden-Württemberg AG möchten diese kleinen, feinen Projekte aus weiterführenden Schulen vorstellen und belohnen. Am Ende entscheidet eine Jury über die beste Idee und übergibt folgende Gewinne an die Sieger:

Eine eigene Projekt-Homepage: Für das Projekt, das die Jury überzeugt, entwickeln die Experten von Profi-Homepage (www.profi-homepage.de), einem Produkt aus dem SÜDKURIER Medienhaus, einen professionellen Auftritt. Gesponsert werden unter anderem vier gestaltete Seiten, dazu gibt es die Homepage drei Jahre ohne Folgekosten.

Einen Abenteuertag am Bodensee: Außerdem laden wir die Teilnehmer des Gewinnerprojektes ein, am Donnerstag, 20. Juli, einen Tag im Klettergarten und beim Floßbau bei Univenture am Bodensee zu verbringen.

Online-Bewerbungen bis Mittwoch, 21. Juni, gerne auch mit kleinem Video. Dabei sollte erklärt werden, welchen Beitrag die Idee der Schüler zum Zusammenleben leistet, warum ihnen das Projekt wichtig ist und warum es auf einer eigenen Homepage präsentiert werden sollte. (jus)

Alle Informationen zum Wettbewerb mit Teilnahmebedingungen und Bewerbungsunterlagen: www.suedkurier.de/klasse