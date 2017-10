Gospelchor DaCapo singt in St. Martinus

Am Sonntag werden neben Gospels auch Popsongs und neue geistliche Lieder aufgeführt.

Im Rahmen des Jubiläumsjahres „500 Jahre Kirchweihe Sankt Martinus Oberteuringen“ gibt der Gospelchor DaCapo aus Meckenbeuren am Sonntag, 8. Oktober, um 18 Uhr ein Konzert in Sankt Martinus in Oberteuringen.

Der Chor singt Gospels, Popsongs und neues geistliches Liedgut. Die Orgel spielt Peter Haas (Oberteuringen). Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Kirchturmrenovierung wird gebeten. Bei dieser Gelegenheit werden auch wieder Jubiläumskerzen zum Preis von 10 Euro zum Kauf angeboten.