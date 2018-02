vor 1 Stunde Gudrun Schäfer-Burmeister Friedrichshafen Fußballroboter im Rathaus

Bürgermeister Ralf Meßmer war sichtlich stolz, die einzigen in der Rotachgemeinde ansässigen Weltmeister – soweit ihm bekannt sei – begrüßen zu dürfen: Aron Preus, Marius Sprenger und Tim Zimmermann, zusammen die "Bodenseekrokodile". Sie sind 18 Jahre alt und seit sechs Jahren in der Roboter-AG des Gymnasiums am Bildungszentrum Markdorf engagiert.