vor 2 Stunden Georg Wex Meckenbeuren, Oberteuringen, Eriskich, Langenargen, Kressbronn CDU-Siege jenseits der 50 Prozent sind vorbei

In den östlichen Gemeinden des Wahlkreises Bodensee können FDP und AfD zulegen. Auch die Grünen können in Meckenbeuren, Oberteuringen, Eriskirch, Langenargen und Kressbronn etwas zulegen. Die Verluste der SPD halten sich in Grenzen.