Oberteuringen Bürger fordern mehr Gewerbefläche für Betriebe

Was wünschen sich die Oberteuringer von ihrem Bürgermeister, der am 24. September gewählt wird? Das fragt der SÜDKURIER im Rahmen einer Serie. Jürgen Mehr, Vorsitzender des Vereins Teuringer Wirtschaft, sieht vor allem das Thema Gewerbeflächen im Mittelpunkt. Es müsse verhindert werden, dass weitere Betriebe in Umlandgemeinden abwandern, weil sie am Ort keine Flächen für eine Erweiterung finden.

Schöne Landschaft, viel Landwirtschaft, 5000 Einwohner: Das ist Oberteuringen. Dass es im Ort mehrere hundert Betriebe gibt, vom Einzelunternehmer bis zur Firma mit 100 Angestellten, hat man nicht sofort auf dem Schirm. Viele halten den Ort im Häfler Speckgürtel für das "Schlafgemach" der Nachbarstadt, wie es Bürgermeister Karl-Heinz Beck mal formuliert hat, weil dort viele Teuringer arbeiten. Dem ist aber nicht ganz so. Die Teuringer Wirtschaft floriert, und damit ist nicht das Gaststättengewerbe gemeint.

Das meint zumindest Jürgen Mehr, Schreinermeister mit eigenem Betrieb im Ort. Seit 2009 ist er Gemeinderat für die CDU, vor eineinhalb Jahren ist er zudem Vorsitzender des örtlichen Gewerbevereins geworden. 45 Mitglieder hat die Teuringer Wirtschaft, so der Name des Vereins, der sich als Sprachrohr der Gewerbe-, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe in und um Oberteuringen versteht. Das sind vor allem klein- und mittelständische Betriebe.



"Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde funktioniert", schickt Jürgen Mehr voraus. Alle drei Jahre organisiert der Verein die Teuringer Leistungsschau. Am 22. Oktober kommt erstmals eine neue Veranstaltung hinzu, bei der sich Gewerbetreibende und Vereine gemeinsam präsentieren wollen. "Das Konzept ist auf reges Interesse gestoßen", sagt Jürgen Mehr. "Oberteuringen stellt sich vor" heißt die kleine Messe in der "Post", an der sich zum Auftakt knapp 30 Teilnehmer beteiligen werden.

Also alles gut? Nicht ganz. Das weiß Jürgen Mehr auch ein Stück weit aus eigener Erfahrung. Früher hatte er in Unterteuringen sein Domizil. Dann wollte er seinen Betrieb erweitern und eine Werkstatt bauen, doch dafür fand er im Kernort keinen Platz. Mittlerweile ist seine Schreinerei in Behweiler, einem Mini-Teilort von Oberteuringen, auf dem Hof Knörle heimisch. "Wir sind glücklich hier", sagt er. Doch ein paar Unternehmen, die in den vergangenen Jahren in derselben Situation waren, fanden nichts und zogen vom Ort weg. Die Firma Zinser verließ Neuhaus und landete in Meckenbeuren, die Firma Wronna in Friedrichshafen, die Firma Roth in Horgenzell. Und der Malerbetrieb Multer sucht aktuell Flächen, um seinen Betrieb zu erweitern, bisher ohne Erfolg.

Die Problematik ist hausgemacht, wenn man so will. Oberteuringen hat drei Gewerbegebiete und laut Flächennutzungsplan auch ausreichend freie Gewerbeflächen. Nur befinden die sich nicht im Eigentum der Gemeinde. "Da hat die Gemeinde nicht die Hand drauf", erklärt Jürgen Mehr. Das trifft auf freie Flächen im Gewerbegebiet Elzenbach an der Kläranlage ebenso zu wie auf das Areal zwischen Bauhof und UPS – alles in Privatbesitz. Aus diesem Grund sieht der Regionalverband als übergeordnete Behörde keine Notwendigkeit, neue Gewerbeflächen in Oberteuringen auszuweisen. Auf der anderen Seite stand eine große Fläche direkt an der Bundesstraße in Neuhaus jahrelang zum Verkauf, aber es ging nichts vorwärts. Erst seit Kurzem ist das "Zu verkaufen"-Schild weg. Nach Auskunft von Jürgen Mehr wird hier die ortsansässige Firma Ihse bauen.

"Es ist eine Aufgabe für den neuen Bürgermeister, hier in Verhandlungen einzusteigen", meint der Vorsitzende der Teuringer Wirtschaft, um Flächen vor allem für die örtliche Gewerbeentwicklung tatsächlich verfügbar zu machen. Zwei Landwirte haben seines Wissens nach neue Flächen angeboten, da gehe also prinzipiell noch was. Und wenn ein Eigentümer, der ausgewiesene Gewerbeflächen besitzt, partout nicht verkaufen will, müsse man auch über einen Flächentausch bei der Regionalplanung nachdenken. Auf alle Fälle wünscht sich Jürgen Mehr hier mehr Aktivität vom neuen Bürgermeister, um nicht weitere Betriebe zu verlieren, die ja alle auch Gewerbesteuer an die Gemeinde zahlen.

Nicht weniger wichtig sei für viele Gewerbetreibende in der Gemeinde Oberteuringen eine zeitgemäße Internet-Anbindung. "Ich bin Schreiner, ich komme auch mit einer Übertragungsrate von weniger als einem Megabit klar", sagt Jürgen Mehr. Schnelles Internet sei heute aber Teil einer guten Infrastruktur. Auch wenn dieser Ausbau nicht von heute auf morgen gehe, müsse er angegangen werden.

Sonst sieht Jürgen Mehr den Ort gut aufgestellt. Nicht jedes Dorf habe in Sachen Nahversorgung so viel zu bieten wie Oberteuringen. Zwei Vollsortimenter, drei Bäcker, viele kleine Geschäfte und Hofläden, vier Arzt- und Zahnarztpraxen, eine Apotheke und sogar vier Frisöre: "Das sollte schon so bleiben", wünscht er sich, dass das Augenmerk des neuen Bürgermeisters auch auf der Teuringer Versorgungsstruktur liegt. Dann wird Oberteuringen auch auf lange Sicht nicht zum "Schlafgemach" der Zeppelinstadt.