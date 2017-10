Oberteuringen/Markdorf Auftakt der Apfelwochen am 23. September

Von 23. September bis 15. Oktober finden auch in diesem Jahr wieder die Bodensee-Apfelwochen statt, in denen sich die Region mit der bekanntesten Frucht eines Rosengewächses in allen möglichen Zubereitungsarten präsentiert. Die Auftaktveranstaltung findet am 23. September in Oberteuringen statt.

Oberteuringen – Oberteuringen hat zahlreiche Obstbauern mit eigenen Hofläden. Das ist auch für jene nicht zu übersehen, die die Rotachgemeinde lediglich von der Durchfahrt über die B 33 kennen, denn in Hefigkofen laden beidseits der Straße gleich zwei markante Obstbauernhöfe zum Einkauf ein. Wer Oberteuringen näher kennt, weiß, dass dies nur der Vorgeschmack auf weitere sehr ansprechende Angebote im Ort ist.

Von 23. September bis 15. Oktober finden auch in diesem Jahr wieder die Bodensee-Apfelwochen statt, in denen sich die Region mit der bekanntesten Frucht eines Rosengewächses in allen möglichen Zubereitungsarten präsentiert. Die Auftaktveranstaltung findet am 23. September in Oberteuringen statt, die um 12 Uhr mit einer Apfelmostmesse auf dem St.-Martin-Platz beginnt. "Gastronomiebetriebe und Mostereien werden vertreten sein, es wird Fruchtig-Frisches und Eingemachtes geben, Apfelsaft und Apfelsecco, Schnäpse, Waffeln, Kuchen, Suppe, Apfelbrot und noch einiges mehr", kündigt Sylvia Westermann von der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee an. Von dort aus startet dann die Apfelsafari, bei der es von Hofladen zu Hofladen geht. Wer möchte, kann dazu den angebotenen Shuttleservice per Kutsche nutzen.

Das Bodenseegebiet ist nach dem Alten Land das zweitgrößte Apfelanbaugebiet in Deutschland und hat die meisten Sorten im Angebot. Auf rund 7000 Hektar werden jährlich etwa 250 000 Tonnen geerntet. Elstar, Jonagold und Gala heißen die bekanntesten der schmackhaften Schönheiten, dazwischen tauchen Newcomer wie der knackige Kiku oder die saftige Evalina auf. Präsentiert werden sie von den Anbauern, aber auch die Apfelhoheiten Sabrina Heiß, Lisa Brielmayer und Ann-Kathrin Kolb werden ihre Aufwartung machen und gemeinsam mit weiteren Fachleuten für Obstbau an der Messe teilnehmen. Alle Anbieter stellen nicht nur ihre Produkte aus, sondern stehen auch für Fragen rund um das berühmteste Obst der Bibel zur Verfügung.

Anhand einer Genusskarte können sich die Besucher dann auf den Weg zu den einzelnen teilnehmenden Betrieben machen. Was genau von wem angeboten wird, steht momentan noch nicht fest. Sabine Müller hat vor, Basteln rund um den Apfel für Kinder vorzubereiten, die Familie Herz aus Bibruck als einziger Milchviehbetrieb am Ort bringt ein Kälbchen mit und zeigt in gläserner Produktion, wie aus Milch Käse hergestellt wird. Was genau gemacht wird, entscheiden viele erst am Anfang der Festwoche, sagt Sabine Müller: "Wir machen auf jeden Fall Apfelsaft und wenn es kalt wird Glühmost." Sie schlägt vor, dass die Gäste entweder mit dem Rad kommen oder ihre Autos auf dem Franz-Roth-Platz parken. Vielleicht gibt es auch Leihräder.

Kulinarisch hat jeder Betrieb Hervorragendes zu bieten, an Ideen mangelt es nicht. Ganz anders sieht es mit der Vorbereitungszeit aus, denn schließlich ist Haupterntezeit. Und dieses Jahr fällt der Ertrag sehr unterschiedlich aus. Bei manchen Sorten und Lagen gibt es 50- bis 80-prozentigen Ausfall durch die Frosttage im April. Claudia Rueß erklärt, dass sich dies nicht nur auf die Menge, sondern auch auf die Größe der Äpfel auswirkt. "Dieses Jahr sind die Äpfel entweder zu groß oder zu klein. Die mittelgroßen fehlen." Warum das so ist? Claudia Rueß, Sabine Müller und die anderen Obstfachleute erklären es den Gästen gerne. Es hat mit der Königsblüte zu tun und der Energieverteilung im Baum. Rueß jedenfalls wird am 23. schauen, dass sie rechtzeitig vom Markt zurück ist, damit sie ab 14 Uhr auf dem Hofladen mit Kaffee und Kuchen und anderen Köstlichkeiten aufwarten und ihr Mann Norbert die Apfelsafari durch den Betrieb führen kann.

Apfelwochen

Die Bodensee-Apfelwochen am nördlichen Bodenseeufer finden vom 23. September bis 15. Oktober statt. Auftakt am 23. September, 12 bis 18 Uhr, Mostmesse St.-Martin-Platz, am Nachmittag Apfelsafari zu den zahlreichen Hofläden.

Jeden Tag sind rund um das deutsche Bodenseegebiet weitere sehr vielfältige Veranstaltungen geplant. Stockach, Überlingen, Insel Mainau, Frickingen, Salem, Bermatingen, Immenstaad, Markdorf, Deggenhausertal, Oberteuringen, Ailingen, Tettnang, Friedrichshafen, Eriskirch, Langenargen, Kressbronn, Nonnenhorn, Wasserburg und Lindau sind mit von der Partie und bieten Besichtigungen, Verkostungen, Wanderungen, Radtouren.

Ausführliche Informationen über die einzelnen Programmpunkte der Apfelwochen gibt ein Katalog, der im Internet angefordert oder als pdf geladen werden kann: echt-bodensee.de/themen/apfelwochen-bodensee