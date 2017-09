22.05.2013 09:27 Neukirch Schwarzer Schwan ruft Polizei auf den Plan

Tierischer Einsatz für die Polizei: Ein seit Tagen an einer Schnur schwimmender Schwan auf einem Weiher in Oberrussenried musste entgegen erster Annahmen aber nicht aufwändig gerettet werden. Vor Ort stellte sich heraus, dass das schwarze Tier aus Plastik ist.

Eine besorgte Frau meldete sich am Dienstagnachmittag bei der Polizei und berichtete von dem schwarzen Schwan. Das Tier sei seit Tagen an einer Schnur angebunden und schwimme immer an derselben Stelle auf einem Weiher in Oberrussenried bei Neukirch.



Die Anzeigeerstatterin war laut Polizeibericht sehr besorgt und bat um Befreiung des Tieres. Vor Ort stellten Beamte fest, dass es sich um einen täuschend echt aussehenden Plastikschwan handelte. "Aufgrund dieser Tatsache wurde von einer aufwändigen Rettungsaktion abgesehen", wie es im Polizeibericht heißt.