Meersburg Zu kostspielig: keine Sanierung des Parkhauses in Stefan-Lochner-Straße in Sicht

Zu kostspielig: keine Sanierung des Parkhauses in Stefan-Lochner-Straße in Sicht

Eine Sanierung des 32 Jahre alten Parkhauses Stefan-Lochner-Straße in Meersburg würde, je nach Variante, mit rund 1,53 oder 1,92 Millionen Euro zu Buche schlagen – und darin wären Begleitkosten wie etwa die Ertüchtigung des Geländers, Elektro- und Wartungsarbeiten noch nicht enthalten. Auf absehbare Zeit wird es keine Sanierung geben, entschied der Gemeinderat.

Der Gemeinderat nahm das Gutachten der Ingenieurgesellschaft Muhsau-Kindl aus Biberach, das Frank Muhsau vorstellte, denn auch nur zur Kenntnis. Eine Sanierung stand außer Frage, zumal Muhsau versicherte, das Parkhaus sei im derzeitigen Zustand standsicher. Die Klärung dieser Frage war ein Grund für die Erstellung des Gutachtens gewesen. Die Frage aus dem Rat, ob es also schon noch einige Zeit halte, bejahte Muhsau.

Erst muss ein Gesamtkonzept her

Räte und Verwaltung waren sich einig, dass man erst ein Gesamtkonzept für die Parksituation in der ganzen Stadt erarbeiten müsse. Dazu gehöre auch die Entscheidung, ob man das Lochner-Parkhaus erweitern oder abreißen und neu bauen wolle. Das Parkhaus, das als Quartiersgarage entstand, verfügt derzeit über 130 Parkplätze. Laut aktueller Garagenverordnung wären es heute nur noch 116 Stellplätze, hielte man sich an die "Empfehlungen der Anlagen für den ruhenden Verkehr" gar nur 101.

Bislang nur Schönheitsreparaturen

In den vergangenen Jahren waren an dem Gebäude nur Schönheitsreparaturen durchgeführt worden, wie Bernd Engesser vom Bauamt ausführte. Eine Aufstockung des derzeitigen Niveaus würde das Denkmalamt höchstwahrscheinlich ablehnen, informiert er ferner. Auf Fragen nach Zuschüssen, sagte Engesser, diese gebe es nicht für einen Neubau, aber eventuell für eine Erweiterung. Weise man den Bedarf nach, könnten bis zu 100 Parkplätzen förderfähig sein.

Ginge eine Sanierung auch in Etappen, fragte Martin Brugger (CDU). Theoretisch schon, aber das sei sehr schwierig bei laufendem Betrieb, so Muhsau. Markus Waibel (FW) warnte, dass die für die Sanierung geschätzten Preise wahrscheinlich noch weit überschritten würden. Das Gutachten, so Waibel, "war ein gutes Vorgehen, um zu wissen, es hält noch ein paar Jahre". In der Zeit müsse man sich aber dringend Gedanken über eine Gesamtlösung machen. Darin waren sich alle einig.