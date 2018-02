Meersburg Zimmermannsgilde liefert Maßarbeit: Narrenbaum toppt das Rathaus

27 Meter hoch und vom Wattenberg: Am Sonntag vor dem Schmotzigen Dunschtig hat die Zimmermannsgilde der Narrenzunft Schnabelgiere den Narrenbaum auf dem Marktplatz gestellt.

Auf die Zimmermannsgilde der Narrenzunft Schnabelgiere ist Verlass: Der Narrenbaum ragte gestern um 15.44 Uhr auf dem Marktplatz kerzengerade in die Höhe, fast auf die Minute genau zur gleichen Zeit wie im Vorjahr. Und wieder kam die stattliche Fichte, die dieses Jahr rund 27 Meter hoch ist, vom Wattenberg. Auf einen Meter mehr oder weniger kommt es in Meersburg, wo der Narrenbaum bereits am Sonntag vor dem Schmotzigen Dunschtig aufgestellt wird, eh nicht an. Wichtig ist vor allem eins: Er muss das Rathaus überragen. Und nachdem Gildemeister Benjamin Wurster die Sicherheitsseile gelöst hatte, war der Narrenbaum wieder für die Kinder freigegeben, die die daran befestigten Geschenksäckle ergattern durften.

Der Tag hatte, wie bereits in den Vorjahren, mit einer fröhlichen Narrenmesse in der katholischen Pfarrkirche begonnen, bevor dann am Nachmittag Hunderte Hästräger aus Meersburg, den Nachbargemeinden sowie aus Konstanz in einem Umzug den Narrenbaum begleiteten.