Meersburg Winzerverein will von der Unterstadt in die Mesmerstraße umziehen

Winzerverein will von der Unterstadt in die Mesmerstraße umziehen

Der Winzerverein Meersburg wünscht seit Längerem, seinen Kelterei- und Ausbaubetrieb aus logistischen Gründen von der Unterstadt in die Mesmerstraße zu verlegen, wo bereits sein Wein- und Kulturzentrum steht. Die für den Neubau vorgesehene Fläche liegt jedoch im Außenbereich. Um eine Bebauung zu ermöglichen, billigte der Gemeinderat die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Hundsrücken". Die Kosten für das Verfahren trägt der Winzerverein. Christine Ludwig (Grüne) Monika Biemann und Alexandra Mahl (beide Umweltgruppe) votierten mit Nein.

Bauamtschef Martin Doerries äußerte Verständnis für das Vorhaben. Zwar sei der Betrieb in der Unterstadt "interessant für die Touristen", aber schwierig für die Winzer. Denn diese können die jetzige Kelterei aufgrund der beengten Verhältnisse nur mit kleinen Fahrzeugen anfahren. Monika Biemann sah hingegen noch "viele offene Fragen". So befürchte sie "einen Verlust an Attraktivität in der Unterstadt". Sie habe auch "die Sorge: Was passiert dann mit diesem großen Gebäude und dem Gewölbe?" Und ob es nicht sinnvoller wäre, wenn der Winzerverein im Allmendweg baute. Doerries versicherte, nach langem Abwägen "ist dies die beste Variante, die für dieses Unternehmen möglich ist, um seine Zukunft zu sichern". Letzteres konnte Christine Ludwig zwar verstehen, sie hatte aber wegen des Ortes auch Zweifel, solange man nicht sicher sei, ob man die Fläche nicht für einen (alternativen) Ausbau der B 31 brauche.

Michael Gilowsky (Umbo) sagte, dass es "aus touristischer Sicht jammerschade" sei, wenn der Winzerverein die Unterstadt verlasse. "Aber aus betriebswirtschaftlicher Sicht gibt es wohl keine andere Lösung." Markus Waibel (FW) unterstrich: "Wir sollten uns nie in interne Angelegenheiten einer Firma einmischen." Der Rat habe nur über die Bebauung zu entscheiden. Peter Krause (Umbo) meinte: "Ich kann das Vorhaben nachvollziehen. Aber reicht der Platz für die Zukunft? Sollte man den Bebauungsplan nicht größer machen, um die Weichen zu stellen?" Doerries fand das eine "spannende Idee" und Bürgermeister Robert Scherer versprach, Krauses Gedanken aufzunehmen. Werner Endres (CDU) fand: Für eine Kelterei "kann der Platz da draußen nicht idealer sein".

Warum der Winzerverein damals nicht gleich ganz dorthin gezogen sei? "Weil wir es uns damals schlicht nicht leisten konnten", sagt Geschäftsführer Martin Frank dem SÜDKURIER. Am liebsten würde man "schon die Ernte 2019 dort oben anliefern. Aber das ist sehr sportlich gedacht", räumt Frank ein. Er versichert, wie dies bereits der Bürgermeister im Rat tat, dass die Stadt und der Winzerverein in engem Kontakt stünden, auch, was eine künftige und verantwortungsvolle Nutzung des Anwesens in der Unterstadt angehe. Es gebe bereits einen interessierten Investor, der der Stadt bald ein Konzept vorlegen werde. Der Winzerverein habe im Übrigen bereits für 20.000 Euro eine bauhistorische Substanzprüfung vornehmen lassen, die auch dem Investor bekannt sei. Nur das Ursprungsgebäude sei denkmalgeschützt. Der älteste Teil sei der Kapellenkeller aus dem 15. Jahrhundert.

Geschichte des Winzervereins