Überlingen Wer greift Vögeln unter die Fittiche?

Als die Meersburger Tierschützerin Ilona Brauer einen Anruf aus Volkertshausen bekommt, ahnt sie schon, dass es ein Notfall ist.

Und sie hat Recht: Am Fährhafen in Meersburg liegt zwischen parkenden Autos ein Bussard. „Eine Studentin hat den Vogel gefunden“, berichtet sie, doch die Studentin war auf dem Weg zu einer Prüfung und konnte sich selber nicht um den großen Vogel kümmern. Jedoch hatte sie noch Zeit, die Wildtierrettung in Volkertshausen im Hegau zu alarmieren. Die gab den Hilferuf umgehend an den nächsten lokalen verfügbaren Tierschützer weiter.

Brauer fährt sofort los. „Der Vogel lebte noch, als ich ihn gefunden habe“, berichtet sie von dem Bussard: „Aber er war sehr sehr schwach. Er ließ sich von mir hochnehmen, dabei habe ich gesehen, dass seine Fänge zu Fäusten geballt waren. Und sein Brustbein war ganz spitz. Das war kein gutes Zeichen.“

„Wenn wir einen erfrierenden Menschen finden, kommt sofort alles mit Blaulicht“, sagt Yvonne Bütehorn von Eschstruth: „Auch bei uns müssen die Wege kurz sein, die aufgefundenen Wildtiere brauchen schnelle Hilfe.“ Bütehorn ist die Vorsitzende des Vereins Bio-Top e.V., der die Wildtierrettungs- und Pflegstation in Volkertshausen betreibt. Und dort herrscht zur Zeit Hochbetrieb. „Wir bekommen gerade 10 Mal so viele Tiere wie normal, 30 bis 40 Tiere werden pro Tag gebracht“, wie Bütehorn berichtet. Und den Grund hierfür sieht sie im Wetter: „Zuerst waren die Wiesen überflutet, und jetzt sind sie durch die Kälte gefroren.“ Die Wildvögel finden somit keine Nahrung mehr, und da spricht sie zwei Tierarten an: „Eulen und Greifvögel haben es besonders schwer“, wobei es für die Eulen besonders problematisch sei: „Die Eulen findet man nicht so schnell.“

Da haben die Greifvögel eine bessere Überlebenschance, sie kommen an den Straßenrand und hoffen dort auf schnelle Beute. Bütehorn appelliert an die Autofahrer: „Einen zusammengekauerten oder taumelnden Greifvogel am Straßenrand soll man melden.“ Wobei die Behörden so etwas eher nur als „natürliche Selektion in den Wintermonaten“ beschreiben, aber Bütehorn sieht hier Handlungsbedarf, der Mensch habe schon zu oft in den Lebensraum der Wildtiere eingegriffen und ihn zerstört.

„Ein am Boden liegender Greifvogel kann noch leben“, sagt sie. Sie appelliert auch an die Bevölkerung, den erschöpften, ausgehungerten und halb erfrorenen Wildtieren zu helfen. Und das sei ganz einfach: „Was brauche ich, wenn ich erfriere? Wärme und Geborgenheit!“ Wichtig sei zunächst Wärme, auch für die Vögel. „Nehmen Sie eine Decke, so eine, wie sie in jedem Auto zu finden ist, und setzen Sie den Vogel weg vom kalten Boden in eine Kiste.“ Die Kiste sollte in der Nähe einer Heizung warm gehalten werden, „aber nicht über 38 Grad.“ Bütehorn bittet im Sinne der Vögel auch um Stille, Ruhe und nach Möglichkeit „keinen Sichtkontakt zu den Vögeln. Wildtiere haben Angst vor Menschen.“ Und auf keinen Fall die Tiere füttern: „Die brauchen kein Steak, die brauchen keine Suppe, die brauchen zunächst eine überlebenswichtige Aufbauinfusion.“ Daher bittet sie, umgehend einen Tierarzt oder gleich die Wildtierrettung zu informieren, damit mit professioneller Hilfe dem Tier auch geholfen werden kann.

Neben Eulen, Milanen, Bussarden und Falken werden nun auch immer mehr Wasservögel eingeliefert. „Letzte Nacht wurde uns eine Möwe mit eingefrorenem Flügel gebracht“, wie Bütehorn berichtet. Auch wenn es die nächsten Tage wieder wärmer werden soll, aber laut Bütehorn wird es jetzt noch schlimmer: „Die ganz Schwachen kommen erst noch.“

„Ich habe keine Berührungsängste vor großen Vögeln“, sagt Tierschützerin Ilona Brauer. Den Bussard von Meersburg hat sie sofort fachgerecht versorgt. Ein Fahrer hat das Tier umgehend zur Wildtierstation nach Volkertshausen gefahren. Doch der Vogel war bereits zu schwach und zu unterkühlt, auf der Fahrt ist er verstorben. „Das ist sehr traurig.“ Aber gleichzeitig macht es ihr Mut: „Wir können hier was bewegen und helfen.“

Wildtierpflegestation

Von einer kleinen Fledermaus bis hin zum großen Raubvogel, vom Eichhörnchen über den Hasen bis zum Fuchs: Die Wildtierpflegestation in der Waldstraße 6 in 78269 Volkertshausen bei Singen kümmert sich um jedes Wildtier und päppelt es wieder auf. Wer ein hilfsbedürftiges Wildtier findet, kann sich umgehend mit der Station in Verbindung setzen. Tagsüber ist die Station unter 07 77 4/9 39 07 23 zu erreichen, ansonsten unter der Mobilnummer 0 16 2/6 28 80 15 oder der Notfallnummer 0 17 7/3 93 40 75. Bei der Schilderung des Zustandes des Tieres ist es möglicherweise auch hilfreich, ein Handyfoto an die Wildtierstation zu übersenden.