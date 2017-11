Meersburg Wanderung von Hof zu Hof begeistert Teilnehmer

Sechs landwirtschaftliche Betriebe geben Einblicke in ihre Produktion. Die Wanderung von Hof zu Hof begeistert die Teilnehmer, die viele Details übers Fischen, Wein machen, Brennen und über den Apfelanbau erfahren.

"Tolle regionale Produkte erwarten uns heute", begrüßte Tourismus-Chefin Iris Müller die Teilnehmer der zum zweiten Mal organisierten Wanderung von Hof zu Hof. Sie führte die annähernd zu gleichen Teilen aus Meersburger Bürgern und Urlaubern bestehende Gruppe durch sechs landwirtschaftliche Betriebe.

Erste Station war die Fischerei Axel Mayer. Der Meersburger Fischer erzählte Wissenswertes über Netzgrößen, Bodenseefische oder Schonzeit. Aber er berichtete auch von den strengen Regularien des Fischereirechts und den Problemen der 100 Fischer am See. Dass er die Position seiner Schwebnetze per SMS mitgeteilt bekommt und er die Koordinaten dann in sein Navigationsgerät eingibt, überraschte die Teilnehmer. Das Schlagwort "digitaler Fischfang" machte die Runde. Der Meersburger Karl Wittmer nickte bestätigend und meinte: "Es ist doch interessant mal mitzugehen, um zu gucken, was sich in Meersburg so tut."

Felchenkaviar zur Stärkung

Die auswärtigen Gäste stellten viele Fragen. Nach Felchenkaviar und Fischfrikadelle machte die Gruppe sich auf zum Weingut Peter Krause. Bei einem Glas Spätburgunder-Rotwein erfuhren die Teilnehmer von dem Winzer Interessantes über Reben, Weinbau und die einheimische Kulturlandschaft. Gertrud Flach sagte im Nachhinein: "Es ist toll, wie er sich für den Erhalt der Kulturlandschaft einsetzt und mit wie viel Herzblut er für den Meersburger Wein wirbt."

Die bunte Vielfalt des Obstanbaus und spezieller Apfelsorten brachten Alois und Lucia Wurst vom Obsthof Fohrenberg den Besuchern durch Erklärungen und Kostproben näher. Gestärkt mit selbst gemachtem Marmeladenbrot und Obstbrand ging es hinauf zum Weingut Thomas Geiger nach Riedetsweiler. Eigentlich mache er keine Weinproben mehr, begrüßte er die Gäste, Anfragen gebe es genug, aber Mindestlohn und Arbeitszeitregelungen würden die mittelständischen Betriebe hemmen, meinte er und sagte: "Das muss man auch mal nach außen tragen, dass der Mittelstand durch die strengen Auflagen Probleme hat." Geiger öffnete für die Gruppe seinen Keller mit den vielen großen Metalltanks. Dort hat moderne Technik Einzug gehalten. "Die Steuerung exotischer Aromen darf man nicht mehr dem Zufall überlassen", begründete der Winzer die Notwendigkeit. Beim Probeschluck eines nur vier Tage vorher angesetzten Muskateller freute sich die bei München wohnhafte Susanne Tietjens: "Das ist das erste Mal in meinen Leben, dass ich einen Wein aus dem Weintank trinke."

Vorbei an den abgeernteten Weinreben ging es zum Winzerverein Meersburg. Unterwegs informierte Hermann Löhle über die Reben. Besonderes Interesse weckten die braunen Pheromonkapseln. Diese sind eine biologische Pflanzenschutzmaßnahme gegen den Traubenwickler, erläuterte der Winzer und Obstbauer. Die Unterschiede zwischen den besuchten privaten Erzeuger und der gemeinschaftlichen Verarbeitung des Winzervereins hob Stefan Warnkönig hervor. Nach der Lese bräuchten die Weinbauern sich um nichts mehr kümmern, "dann beginnt unsere Arbeit", sagte der Weinküfermeister der zweitältesten Winzergenossenschaft Badens. Etwa 60 Hektar Rebfläche würden von 30 Winzerfamilien bearbeitet. Weiterhin erklärte er die Lagen der Rebflächen. "Seeweine sind Genussweine und eignen sich nicht unbedingt zum Lagern", sagte Stefan Warnkönig.

Seniorchef legt Brenntag ein

Im Winzerhof Löhle hatte der Seniorchef für den Tag extra einen Brenntag beantragt. So erfuhren die Besucher von seinem Sohn Ralf nicht nur sämtliche Details zur Herstellung der Destillate, sondern konnten auch praktisch Schritt für Schritt zusehen. Dabei informierte er ebenfalls über die vom Zoll streng kontrollierten Brenntage und Brennmengen. Gefragt, warum er an der Aktion teilnehme, antwortete der junge Winzermeister: "Um das Brennen zu erklären, die Wertschätzung der Regionalität zu stärken und weil es Spaß macht."

Beim abschließenden Vesper, geliefert vom Hotel Residenz am See, äußerten sich zwei Ehepaare aus der Münchner Gegend positiv über den gelungenen Nachmittag. "Sensationell", lobte ein männlicher Gast. Sie hätten so verschiedene Charaktere kennengelernt und allen angemerkt, dass sie mit Leidenschaft hinter ihrer Sache stünden. Sein Freund fügte hinzu, er habe es toll gefunden, dass es nicht, wie so oft üblich, um den Kommerz gegangen sei. "Keinem ging es darum, uns was zu verkaufen."