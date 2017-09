Wahl in Meersburg: Liberale im Aufwind

In Meersburg müssen die CDU und ihr Kandidat Lothar Riebsamen starke Verluste hinnehmen. Ganz bitter wird's bei der SPD: nur 14,4 Prozent. Freude hingegen bei der FDP über 16,6 Prozent, die Grünen kommen auf 15,5 Prozent. Die AfD bleibt unter dem Landesdurchschnitt und landet bei 8,7 Prozent.

Bei der Bundestagswahl liegt Meersburg exakt im Landestrend, was die Wahlergebnisse für die CDU und die Linke angehen: 34,8 Prozent wählten hier die CDU und damit über elf Prozent weniger als 2013. Die Linke erhielt in Meersburg 6,2 Prozent (2013: 5,0 Prozent). Noch deutlicher als seine Partei aber verlor CDU-Kandidat Lothar Riebsamen: Er bekam nur noch 39,5 Prozent der Erststimmen, ein Minus von über 13 Prozent. Die SPD erreichte in Meersburg nur noch auf 14,4 Prozent, ein Prozent weniger als 2013 und zwei Prozent unter dem Landesresultat.

Die größte Abweichung zwischen Land und Stadt gibt es bei den Liberalen, die in Meersburg mit 16,6 Prozent rund vier Prozent über dem Landesergebnis liegen und im Vergleich zu 2013 rund sieben Prozent zulegten, das bedeutet Platz 2. Auch die Grünen schnitten mit 15,5 Prozent in der Stadt über zwei Prozent besser ab als im Land. Hingegen liegt die AfD mit 8,7 Prozent deutlich unter dem Landesschnitt von 12,5 Prozent.

Kräftig zugelegt hat die Zahl der Briefwähler: von 944 bei der letzten Wahl auf nunmehr über 1200.

Zu den Gewinnern zählt auch die laut Bürgermeister Robert Scherer "exzellente Wahlbeteiligung", die mit 79,9 Prozent um 4,2 Prozent höher lag als 2013. In der Jugendmusikschule, dem Wahllokal für 493 Wahlberechtigte, lag sie sogar bei 83 Prozent. Besonders viele junge Leute und Erstwähler, aber auch viele Wähler der Altergruppe "60 plus" registrierte Wahlhelfer Peter Schmidt. Erfreulich sei, dass es keine einzige ungültige Stimme gegeben habe. Schmidt ergänzte, er wundere sich ein wenig über den relativ großen Stimmenanteil für die Linke und die AfD.

Von einer übereifrigen Wahlbeobachterin berichtete Georg Dreher, der im Wein- und Kulturzentrum als Wahlhelfer im Einsatz war. Einer unbekannten Mittfünfzigerin, die darauf bestand, beim Auszählen mitzuhelfen, habe man klargemacht, dass das nicht gehe, sie aber natürlich zuschauen könne.

Im Ratssaal verfolgte, im Gegensatz zu früheren Wahlen, nur eine Bürgerin die Wahlergebnisse. Es war Heidrun Funke, die bis vor kurzem fast zwei Jahrzehnte lang für die Grünen im Gemeinderat saß. Das bundesweite Wahlergebnis barg für Funke keine Überraschungen. Sie kommentierte: "Der SPD kann nichts Besseres passieren, als in die Opposition zu gehen." Zu einer möglichen Jamaika-Koalition meinte sie: "Ich denke, dass Grüne und FDP schon einige Gemeinsamkeiten haben – mehr als sie zugeben. Zum Beispiel in puncto Demokratieverständnis, Menschenrechte, Einwanderung." Schmunzelnd fügte sie hinzu: "Das Problem wird da aber die CSU sein."